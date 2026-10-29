Cultura finanziaria: AgrobrescianoVita Ets investe sul territorio

Cinque anni fa abbiamo scelto di aderire al progetto regionale «Mutue di Comunità» con un obiettivo preciso: garantire al nostro territorio servizi integrativi in ambito sanitario, culturale, ricreativo e di assistenza alle famiglie, sempre più accessibili e vicini ai bisogni reali. Lo abbiamo fatto rispondendo con spirito cooperativo e mutualistico alle nuove sfide sociali: il costante invecchiamento della popolazione, il drastico calo della natalità e la desertificazione dei servizi. Era, ed è ancora oggi, un impegno preso verso chi vive e lavora nelle nostre comunità.
Assicurare centralità alla comunità locale, offrendo risposte concrete, efficaci e sostenibili a tutti i nostri associati, è l’obiettivo che anima il nostro operato sin dalla fondazione di AgrobrescianoVita ETS, coerentemente con i valori del Credito Cooperativo Agrobresciano, nostro socio fondatore, operando insieme al servizio del Bene Comune.
Con l’associazione mutualistica abbiamo sviluppato uno strumento concreto per innovare il modello di welfare tradizionale, favorendone una vera e propria «ri-territorializzazione» per renderlo sempre più vicino alle Persone. I numeri registrati in questi anni e la partecipazione attiva alle nostre iniziative confermano l’efficacia di questo modello mutualistico: 232 centri sanitari e 100 esercenti convenzionati, campagne prevenzione esaurite in ogni data e un numero di associati in progressiva crescita. Sono segnali chiari che ci dicono che siamo sulla strada giusta.
Oggi Bcc Agrobresciano e AgrobrescianoVita ETS rappresentano un efficace modello integrato di prossimità, capace di agire su più fronti e di contrastare concretamente la desertificazione dei servizi. In particolare, per garantire un sostegno concreto alla crescita culturale e morale dei giovani mediante la nostra realtà mutualistica abbiamo scelto di diventare ente promotore del progetto «Educazione finanziaria per scelte consapevoli», in coerenza con una delle nostre finalità statutarie, ossia favorire l’alfabetizzazione finanziaria della comunità in cui operiamo. Agire sull’educazione finanziaria significa consentire l’acquisizione di una maggior consapevolezza in termini di gestione del risparmio, favorendo scelte economico- finanziarie più responsabili da parte, non solo dei nostri associati, ma anche dell’intera comunità che respiriamo ogni giorno. Desideriamo che i primi beneficiari di questo rapporto virtuoso tra risparmio e comunità siano proprio i giovani, al fine di accompagnarli in un processo di crescita responsabile, costruendo insieme un maggior benessere finanziario nel nostro territorio. Scelte consapevoli oggi significano famiglie più solide domani.