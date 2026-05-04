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Crescono le imprese bresciane nel trimestre: in totale sono 116.386

L’analisi trimestrale Movimprese della Camera di Commercio sui dati del registro delle imprese. Tra gennaio e marzo le nuove iscrizioni sono state 2.262, le cessazioni si fermano a 2.237. Saccone: «Il sistema bresciano è solido»
Nel primo trimestre sono 2262 le nuove iscrizioni al Registro Imprese
Nel primo trimestre sono 2262 le nuove iscrizioni al Registro Imprese

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