Crescono le imprese bresciane nel trimestre: in totale sono 116.386
L’analisi trimestrale Movimprese della Camera di Commercio sui dati del registro delle imprese. Tra gennaio e marzo le nuove iscrizioni sono state 2.262, le cessazioni si fermano a 2.237. Saccone: «Il sistema bresciano è solido»
Nel primo trimestre sono 2262 le nuove iscrizioni al Registro Imprese
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