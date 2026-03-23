Quanto influisce il terrazzo sul costo della casa? A Brescia parecchio

Una casa col terrazzo: il sogno di molti, non sempre facile da realizzare. Ma quanto incide, dati alla mano, la presenza di un terrazzo sul costo di un appartamento? Un’indagine di Immobiliare.it Insights ha provato a rispondere alla domanda e tra i risultati c’è una sorpresa: Brescia è tra le città italiane in cui è maggiore la differenza di prezzo tra una casa con o senza terrazzo.

Lo studio

Secondo lo studio, in media in Italia la presenza di un terrazzo fa salire il prezzo di una casa di circa 120 euro al metro quadro. Quindi, se mediamente nel nostro Paese per un immobile senza terrazzo si spendono 2.148 euro al metro quadrato, se si aggiunge questa caratteristica architettonica il costo per l’acquisto lievita a 2.269 €/mq.

La differenza di costo tra casa con e casa senza terrazzo varia poi da città a città. In testa, per ampiezza della forbice di prezzo, ci sono Genova (564 €/mq), Torino (469 €/mq), Milano (433 €/mq) e Napoli (418 €/mq). Ma al sesto posto, con valori simili a quelli di Como, c’è Brescia, dove il sovrapprezzo per un immobile con terrazzo si attesta intorno ai 370 €/mq. È quanto in media, secondo l’indagine, occorre pagare in più per comprare una casa con terrazzo nella nostra città. Più che a Cagliari (239 €/mq), Bologna (220 €/mq) o Verona (197 €/mq), per fare qualche esempio.

Leggi anche Quanto valgono le case a Brescia e provincia? Il database per scoprirlo

Ma anche più che in città d’arte come Firenze, Roma e Venezia. Qui, in realtà, le case con terrazzo costano in media addirittura di meno. L’apparente paradosso, però si spiegherebbe, secondo il report di Immobiliare.it Insights, proptech company specializzata in analisi di mercato parte del gruppo Immobiliare.it, in ragione del fatto che in queste città ciò che incide di più sul prezzo dell’immobile è la sua posizione (centrale o periferica), piuttosto che la presenza di determinate caratteristiche architettoniche. E la disponibilità di case con terrazzo è maggiore in periferia, dove i prezzi medi sono più bassi, che nei centri storici, dove i prezzi sono più alti.

Anche a Brescia, tuttavia, come in molte altre città grandi o medio-grandi (come Roma, Napoli, Firenze, Bologna o Bergamo) rispetto al 2021 gli aumenti maggiori nei costi hanno interessato le case senza terrazzo. Se i generale in Italia i prezzi delle con terrazzo sono cresciuti un po’ di più di quelle che ne sono sprovviste (+11,7% contro +10,9%), ciò è dovuto, secondo l’indagine, al peso dei centri più piccoli.

Grandi o piccoli, i balconi sono molto richiesti

Preziosa caratteristica

Il terrazzo, si legge in una nota di Immobiliare.it Insights, «è in assoluto la caratteristica più richiesta» dagli utenti che cercano una casa da acquistare attraverso il portale di Immobilare.it, secondo il direttore generale del gruppo Paolo Giabardo. Questa tipologia di abitazione «totalizza infatti il 38% delle ricerche complessive e si colloca davanti ad altri plus spesso considerati essenziali, come per esempio l’ascensore». Il dato confermerebbe «quanto la disponibilità di uno spazio esterno pertinenziale dell’appartamento sia oggi tra le priorità per chi è alla ricerca di una casa. Negli ultimi anni, infatti, il ruolo dell’abitazione è cambiato: non è più soltanto il luogo in cui si rientra dopo il lavoro, ma uno spazio in cui si lavora e si trascorre molto più tempo, e in virtù di questo deve rispondere a esigenze di benessere e vivibilità ben precise. Osserviamo infatti che, a fronte di una domanda così elevata, la presenza di un terrazzo contribuisce ad accrescere il valore economico degli immobili che ne sono dotati».