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Quanto valgono le case a Brescia e provincia? Il database per scoprirlo

Marco Papetti
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria banca dati online con i valori di mercato degli immobili in tutta Italia: come consultarlo
Una veduta di Brescia
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Quotazioni immobiliari aggiornate città per città, quartiere per quartiere. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria banca dati online con i valori di mercato degli immobili in tutta Italia, riferiti al periodo luglio-dicembre 2025 ed elaborati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’agenzia. Uno strumento utile per chi fosse interessato a farsi un’idea del valore della propria abitazione, anche se, come specifica l’Agenzia delle Entrate, riporta delle quotazioni che in ogni caso «non possono sostituire la stima puntuale sul singolo immobile effettuata da un tecnico professionista».

Zone e tipologie

Nel dettaglio, ciascun Comune italiano viene suddiviso in zone territoriali omogenee, di cui ogni quotazione individua un intervallo minimo e massimo per unità di superficie in euro al metro quadro dei valori di mercato e di locazione. I valori variano anche a seconda dello stato di conservazione e della tipologia immobiliare: abitazioni, box, negozi, uffici e capannoni. Per ciascuna zona Omi è possibile poi selezionare una destinazione d’uso diversa: residenziale, commerciale, produttiva o terziaria.

Per consultare le quotazioni sono disponibili tre modalità diverse: una ricerca testuale, in cui si seleziona la provincia e il comune di cui interessa conoscere i valori immobiliari, una ricerca tramite mappa, in cui seleziona la località desiderata cliccando su una mappa, e una ricerca attraverso un’apposita applicazione, «Omi mobile». La banca dati permette di consultare anche i valori dei semestri precedenti.

Come funziona

Ma come funziona? Prendiamo il caso in cui si voglia conoscere i valori di un immobile a Brescia. Se si preferisce usare la ricerca testuale, si seleziona «Ricerca testuale» nella pagina dedicata alle quotazioni immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché si sceglie la provincia, il semestre di riferimento e il Comune. A questo punto si deve selezionare una tra le 28 zone in cui è suddivisa la città. L’ultima informazione da selezionare è la destinazione d’uso dell’immobile che si cerca: residenziale, produttiva, commerciale o terziaria. A questo punto appariranno i valori che si cercano.

La ricerca tramite mappa funziona allo stesso modo, con la differenza che la zona desiderata è selezionabile direttamente cliccando sulla mappa digitale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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