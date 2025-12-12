Contro la desertificazione la Bcc Garda apre una filiale a Concesio

In un panorama provinciale segnato dalla progressiva ritirata degli istituti tradizionali, le Banche di Credito Cooperativo si confermano presidio vitale per i territori. Con 213 sportelli in 133 Comuni – e in 42 di questi come unica presenza bancaria – il sistema Bcc (due gruppi e cioè Cassa Centrale e Iccrea) resta un baluardo contro la desertificazione creditizia che lascia già quaranta municipalità senza sportelli e ne mette a rischio altre 63.

In questo contesto, le nuove aperture assumono un valore ancora più simbolico: dopo l’inaugurazione delle scorse settimane della filiale dell’Agrobresciano a Travagliato, Bcc Garda apre a Concesio confermando la volontà di guardare all’economia reale e alle comunità locali.

La strategia

Un’operazione che segna l'ingresso della Bcc di Montichiari alle porte della Valle Trompia con la sua 25ma filiale e consolida il radicamento nell'hinterland della città di Brescia. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani, alle 15, alla presenza delle autorità locali e dei vertici aziendali, simbolicamente nella tradizionale ricorrenza di Santa Lucia, per coinvolgere la comunità intera in un'atmosfera di festa e condivisione.

Desertificazione bancaria

L’iniziativa dell’istituto guidato da Franco Tamburini va in controtendenza rispetto alla desertificazione dell’industria bancaria, che avanza inesorabilmente anche nella nostra provincia. Sono una quarantina i Comuni privi di uno sportello bancario; fenomeno che tocca direttamente oltre 44mila bresciani e 3.400 imprese. Un dato che appare ancora più preoccupante se si considerano le 63 municipalità «a rischio», ospitando una sola filiale, per un totale di 169mila abitanti e ben 13mila imprese.

Le Bcc hanno registrato a giugno una raccolta diretta di 10,1 miliardi, mentre gli impieghi toccano i 5,8 miliardi di euro. A livello lombardo, si contano 718 sportelli in 515 Comuni, in 157 dei quali come unico istituto bancario (+15,4% dal dicembre 2022).

La nuova sede in apertura a Concesio è uno spazio moderno e accogliente, che potrà servire anche i Comuni limitrofi, nel quale trovare consulenza qualificata e soluzioni bancarie ad hoc. «Con questo presidio – dichiara Tamburini – entriamo in un territorio dalle forti peculiarità produttive e imprenditoriali, che da sempre consideriamo strategico. Come Banca di Credito Cooperativo, vogliamo essere vicini alle comunità locali, sostenendo lo sviluppo economico e la coesione sociale. La filiale di Concesio sarà un punto di riferimento concreto per famiglie, imprese e associazioni».

«Abbiamo scelto – aggiunge il direttore generale Massimiliano Bolis – una squadra qualificata e motivata, che saprà interpretare al meglio i bisogni di un territorio dinamico e laborioso. La nostra presenza a Concesio non è solo un’espansione geografica, ma l'espressione concreta della nostra missione: essere una banca autenticamente territoriale, che favorisce l'accesso al credito e promuove iniziative a sostegno del tessuto economico locale».

La filiale di Concesio è guidata da Francesca Pedretti (responsabile), affiancata da Enrico Bettinsoli (vice responsabile), Marco Di Sotto (sviluppatore), Marco De Tavonatti (addetto titoli) e Carlo Falappi (addetto di filiale). La prossimità alle comunità e ai territori, va ricordato, non è uno slogan per il credito cooperativo, bensì un tratto distintivo che diventa scelta strategica, come testimoniano i numeri in costante crescita.