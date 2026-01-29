Confindustria Brescia dà il benvenuto a 83 nuovi associati

Una giornata dedicata alle aziende neo associate. Si è tenuto ieri pomeriggio il «Welcome Day» di Confindustria, a cui hanno partecipato anche i nuovi membri dei Giovani Imprenditori. All’incontro, moderato dal direttore generale di Confindustria Brescia, Filippo Schittone, sono intervenuti Paolo Streparava (presidente Confindustria Brescia), Francesco Veneziani (presidente Giovani Imprenditori Confindustria Brescia), Isabella Berardi (Area Comunicazione, Relazione con i Media e Centro Studi) e una serie di imprenditori neo associati e giovani imprenditori che hanno portato la loro testimonianza: Loredana Freddi (amministratore delegato Unidelta), Maurizio Tommasini (Giovani Imprenditori – Euroacciai), Beatrice Castellini (Communication & Sustainability Manager Castellini Holding), Lucrezia Bertoli (Consigliere Giovani Imprenditori – Abert), Piercarlo Bonomi (Technical Director – Trebi) e Stefano Capoferri (Consigliere Giovani Imprenditori – Gulliver).

I numeri

Nell’anno da poco concluso, sono 83 le realtà che hanno scelto di associarsi a Confindustria Brescia, per un totale di 2.502 dipendenti; a loro si aggiungono i 45 nuovi membri del gruppo dei Giovani Imprenditori (176 in totale). Al 31 dicembre 2025 sono complessivamente 1.311 le imprese associate (erano 1.291 al 31/12/2024), con 68.931 dipendenti (erano 67.571 nel 2024).

I presidenti

«L’associazionismo è un valore, fa parte del mettersi a servizio degli altri e del territorio – commenta Paolo Streparava –. Dalle nuove associate e dai nuovi Giovani ci aspettiamo numerosi stimoli, con la possibilità di prestare il proprio tempo per migliorare le cose e, dall’altra parte, un gruppo di professionisti della struttura al servizio delle aziende per aiutarli a risolvere i loro problemi».

«I Giovani Imprenditori sono accomunati da un obiettivo: diventare i migliori imprenditori possibili per la propria azienda – aggiunge Francesco Veneziani –. All’interno del gruppo possiamo condividere tutto questo».