Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Confindustria, Ulcelli vice presidente nazionale della Piccola Industria

L’imprenditrice bresciana, presidente di Img Macchine, avrà la delega a Cultura, responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità
L'imprenditrice bresciana Barbara Ulcelli
L'imprenditrice bresciana Barbara Ulcelli
AA

Barbara Ulcelli, presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia, è stata nominata vice presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria. L’ufficialità è giunta nel corso della riunione del Consiglio centrale della Piccola Industria, tenutosi nella sede di Confindustria di viale dell’Astronomia a Roma.

In particolare, all’imprenditrice bresciana è stata affidata la delega a Cultura, responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità, sino al 2029. Ulcelli è stata inoltre eletta come rappresentante della Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria.

Chi è

Nata a Desenzano del Garda, Barbara Ulcelli è presidente di Img Macchine, azienda specializzata nella progettazione e produzione di presse per lo stampaggio degli elastomeri e dei termoplastici. Dallo scorso mese di maggio 2025 ricopre il ruolo di presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia, ed è impegnata nel gruppo tecnico Cultura d’Impresa di Confindustria.

«Questa nomina, insieme all’elezione all’interno del Consiglio Generale di Confindustria, rappresenta per me un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra Associazione in questi anni a livello territoriale – dichiara Barbara Ulcelli –, e un’opportunità per rafforzare, anche a livello nazionale, il contributo delle piccole e medie imprese su temi strategici come cultura d’impresa, responsabilità sociale e sostenibilità, leve fondamentali per la competitività e lo sviluppo del nostro sistema produttivo»”.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Barbara UlcelliPiccola IndustriaConfindustria
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario