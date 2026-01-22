Confindustria, Ulcelli vice presidente nazionale della Piccola Industria

Barbara Ulcelli, presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia, è stata nominata vice presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria. L’ufficialità è giunta nel corso della riunione del Consiglio centrale della Piccola Industria, tenutosi nella sede di Confindustria di viale dell’Astronomia a Roma.

In particolare, all’imprenditrice bresciana è stata affidata la delega a Cultura, responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità, sino al 2029. Ulcelli è stata inoltre eletta come rappresentante della Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria.

Chi è

Nata a Desenzano del Garda, Barbara Ulcelli è presidente di Img Macchine, azienda specializzata nella progettazione e produzione di presse per lo stampaggio degli elastomeri e dei termoplastici. Dallo scorso mese di maggio 2025 ricopre il ruolo di presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia, ed è impegnata nel gruppo tecnico Cultura d’Impresa di Confindustria.

«Questa nomina, insieme all’elezione all’interno del Consiglio Generale di Confindustria, rappresenta per me un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra Associazione in questi anni a livello territoriale – dichiara Barbara Ulcelli –, e un’opportunità per rafforzare, anche a livello nazionale, il contributo delle piccole e medie imprese su temi strategici come cultura d’impresa, responsabilità sociale e sostenibilità, leve fondamentali per la competitività e lo sviluppo del nostro sistema produttivo»”.