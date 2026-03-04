Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Conad, inaugurato il nuovo supermercato a Gavardo: 8 assunzioni

Francesca Marmaglio
All’interno del superstore di via Conter lavorano complessivamente 56 persone
Tante persone all'apertura del supermercato - © www.giornaledibrescia.it
Tante persone all'apertura del supermercato - © www.giornaledibrescia.it
AA

La notizia più importante è che nessuno ha perso il posto di lavoro. Anzi. Con l’acquisizione da parte di Conad del Bennet di via Bruno Conter 2 a Gavardo, non solo tutti i dipendenti sono stati confermati, ma la nuova proprietà ha assunto altri otto lavoratori per un totale di 56 addetti alla vendita.

Il nuovo superstore ha mantenuto un’area di vendita di 2.785 mq e dispone di un parcheggio con 800 posti auto. All’interno tutto è stato riqualificato: ci sono otto casse tradizionali, affiancate da sei nuove postazioni self check-out. Presenti tutti i servizi: l’ortofrutta, la macelleria con prodotti freschi e pronti, un’area dedicata al pesce confezionato e servito, il forno e la pasticceria, i salumi e i latticini, la salumeria, la gastronomia e l’enoteca.

Nell’assortimento sono presenti anche molti prodotti non alimentari di uso quotidiano pensati per la casa ed il tempo libero oltre ai prodotti pet food e l’edicola. All’interno della struttura anche il PetStore Conad, completamente specializzato per gli animali, con un vasto assortimento di prodotti e accessori per la loro alimentazione, cura e benessere. Inoltre è disponibile anche il servizio lavanderia self-service Bubble Pet.

Il taglio del nastro
Il taglio del nastro

Sarà inoltre attivo il servizio di spesa on-line Hey Conad: «Siamo molto soddisfatti di questa nuova apertura, che ci consente di offrire ai nostri clienti un punto vendita ancora più moderno, funzionale e attento all’ambiente» ha detto Luca Signorini, presidente di Conad Centro Nord.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Conadsupermercato
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario