Conad, inaugurato il nuovo supermercato a Gavardo: 8 assunzioni

La notizia più importante è che nessuno ha perso il posto di lavoro. Anzi. Con l’acquisizione da parte di Conad del Bennet di via Bruno Conter 2 a Gavardo, non solo tutti i dipendenti sono stati confermati, ma la nuova proprietà ha assunto altri otto lavoratori per un totale di 56 addetti alla vendita.

Il nuovo superstore ha mantenuto un’area di vendita di 2.785 mq e dispone di un parcheggio con 800 posti auto. All’interno tutto è stato riqualificato: ci sono otto casse tradizionali, affiancate da sei nuove postazioni self check-out. Presenti tutti i servizi: l’ortofrutta, la macelleria con prodotti freschi e pronti, un’area dedicata al pesce confezionato e servito, il forno e la pasticceria, i salumi e i latticini, la salumeria, la gastronomia e l’enoteca.

Nell’assortimento sono presenti anche molti prodotti non alimentari di uso quotidiano pensati per la casa ed il tempo libero oltre ai prodotti pet food e l’edicola. All’interno della struttura anche il PetStore Conad, completamente specializzato per gli animali, con un vasto assortimento di prodotti e accessori per la loro alimentazione, cura e benessere. Inoltre è disponibile anche il servizio lavanderia self-service Bubble Pet.

Il taglio del nastro

Sarà inoltre attivo il servizio di spesa on-line Hey Conad: «Siamo molto soddisfatti di questa nuova apertura, che ci consente di offrire ai nostri clienti un punto vendita ancora più moderno, funzionale e attento all’ambiente» ha detto Luca Signorini, presidente di Conad Centro Nord.