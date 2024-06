Conad, su Brescia altri investimenti per oltre 30 milioni e 160 assunzioni

Oggi la cooperativa Conad Centro Nord vanta in provincia di Brescia, con 51 punti vendita, una quota di mercato del 13,14% e un volume di vendite di 385,3 milioni (in crescita del 7,2% rispetto al 2022).

«Abbiamo comunque in programma nei prossimi anni l’apertura di altri tre negozi a Dello, Rovato e un altro in provincia - svela l’amministratore delegato Ivano Ferrarini - per un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro». A fronte di questa operazione, peraltro, la coop con sede a Campegine (Reggio Emilia), che già conta nel Bresciano 1.745 dipendenti, prevede anche 160 assunzioni.

Ieri l’assemblea dei soci di Conad Centro Nord (51 i bresciani) ha approvato il bilancio 2023, che riporta un fatturato della rete di vendita pari a 2,08 miliardi (+6,7%), un utile consolidato di 29,1 milioni e un patrimonio netto di 383 milioni.«In un anno caratterizzato da un’inflazione persistente e a tratti in doppia cifra - sottolinea Ferrarini -, siamo riusciti a consolidare i principali fattori di crescita grazie allo straordinario lavoro sulla nostra marca commerciale e alle iniziative di sostegno al potere d’acquisto degli italiani, sia sull’alimentare sia su altri comparti del largo consumo su cui investiamo da anni, come parafarmacie, ottici, pet store e distribuzione di carburanti». In quest’ottica, l’a.d. ha anticipato che il Consiglio di amministrazione sta definendo anche un piano triennale di investimenti dedicati alle ristrutturazioni di alcuni punti vendita.

«Si tratta di un ulteriore pacchetto di investimenti da 10/15 milioni - spiega Ferrarini -, che in gran parte riguarderanno i negozi in provincia di Brescia e che prevederanno un rafforzamento degli impianti dal punto di vista della sostenibilità economica e ambientale».

I numeri

A tal proposito va rilevato che nel piano triennale 2024-26 di Conad Centro Nord sono previsti complessivamente investimenti per 261 milioni con nuove opportunità occupazionali per 845 persone, l’installazione di 44 nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile che si aggiungeranno ai 53 già attivi, portando a regime la potenza complessiva degli impianti a disposizione della cooperativa ad oltre 9 MW.

L’assemblea dei soci ha poi rinnovato le cariche sociali della cooperativa. Confermati al vertice l’amministratore delegato Ivano Ferrarini, il presidente Luca Signorini e i vicepresidenti Rosanna Cattini e Maurizio Comi, mentre il Consiglio d’Amministrazione ha visto l’ingresso di cinque nuovi membri, a fronte dell’uscita di tre consiglieri, tra cui il bresciano Attilio Garzetti che per l’emozione, solo con un videomessaggio è riuscito a ringraziare e salutare tutti i suoi colleghi del Cda.

«Siamo lieti di dare il benvenuto in Cda ai 5 nuovi soci, che da sempre si distinguono per il loro straordinario impegno in punto vendita e nelle Comunità in cui operano ogni giorno» osserva il presidente Signorini.

«Grazie al loro contributo - aggiunge -, saremo in grado di rafforzare sempre più il nostro ruolo sul territorio, un ruolo che va ben oltre l’aspetto commerciale per collaborare a un progetto di sviluppo comune, accompagnando i nostri territori verso un futuro migliore sotto la guida di un sistema di principi e valori, radici forti e indispensabili che si riflettono nel nostro modo di essere e di lavorare, ogni giorno. Allo stesso modo, desideriamo ringraziare i Consiglieri uscenti per il prezioso e indispensabile lavoro svolto negli ultimi anni per la crescita e lo sviluppo della cooperativa».

Da sessanta anni i soci della cooperativa Conad Centro Nord sono infatti costantemente impegnati nella tutela dei consumatori, nel supportare le economie locali e nello sviluppo di progetti dalla forte vocazione sociale a beneficio del territorio, della scuola e della famiglia.