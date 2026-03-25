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Economia

Cna Lombardia: «La guerra in Iran costerà 5 miliardi in elettricità e gas»

Secondo il Centro studi, l’incremento della bolletta energetica lombarda sarà del 22%, a pesare di più il gas. Brescia seconda provincia per aumento della spesa in energia elettrica
La crisi in medio oriente fa lievitare la bolletta energetica
La crisi in medio oriente fa lievitare la bolletta energetica
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La crisi in Medio Oriente peserà sulla bolletta energetica lombarda per 5,2 miliardi di euro, tra elettricità e gas. A stimarlo il Centro Studi Sintesi per Cna Lombardia secondo cui il costo passerà da 23,6 miliardi di euro a oltre 28,8 miliardi tra il 2025 e il 2026, con un incremento del 22%.

È il gas a far segnare il maggiore aumento (+28%), mentre l’elettricità, pur confermandosi voce dominante nella spesa energetica regionale, si ferma vicino al +19%.

Energia elettrica

L’aumento dei costi per l’energia elettrica pesa soprattutto sul manifatturiero, che vale il 47% della spesa totale della Lombardia: solo in questo settore si stima un incremento di 1,3 miliardi. Nei servizi l’aumento previsto è di oltre 830 milioni; il commercio potrebbe trovarsi a dover fronteggiare una spesa maggiorata di 190 milioni  e oltre 100 milioni per le attività professionali. Per il domestico, infine, si stima che l’aumento superi il mezzo miliardo di euro.

Gas

Per il gas è il settore domestico a mostrare la spesa più elevata, per la presenza di un tessuto edilizio fortemente condominiale: si calcola che l’incremento valga circa 850 miliardi di euro, ossia oltre un terzo dell’aumento.

I rincari più pesanti sono attesi per Milano, con una spesa per più di 735 milioni; Brescia è la seconda provincia per aumento della spesa in energia elettrica con 559 milioni di euro in più rispetto al 2025. Seguono Bergamo con +368 milioni, Cremona con +213, Varese con +212, Monza e Brianza con +194, Pavia e Mantova con +160, Como con +119, Lecco +95, Lodi +53 e Sondrio +46.

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