Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaGdB & Futura

Cna Brescia, nel 2026 apre lo sportello digitale per le imprese

Paola Gregorio
L’annuncio nel bilancio di fine anno: il nuovo servizio accompagnerà gli artigiani nella transizione tecnologica
Il presidente di Cna Brescia, Giordano Apostoli, con la sua squadra © www.giornaledibrescia.it
Il presidente di Cna Brescia, Giordano Apostoli, con la sua squadra © www.giornaledibrescia.it
AA

Favorire il ricambio generazionale e ridurre il gap tra competenze richieste dalle aziende e quelle realmente disponibili in uscita dalla scuola è fondamentale per le imprese artigiane. Gli artigiani, oggi, si trovano in difficoltà quando devono passare il testimone, perché i figli non vogliono proseguire con l’attività. Per questo Cna Brescia nel 2025 ha lavorato anche su formazione e riduzione del gap tra domanda e offerta. «Se vogliamo che i giovani scelgano di tornare a lavorare nelle imprese artigiane dobbiamo offrire ambienti sicuri e dinamici, in cui possano crescere, innovare, sperimentare», premette il presidente Giordano Apostoli, presentando con i vicepresidenti il bilancio di fine anno.

Nel 2026 diventerà operativo il protocollo di intesa sottoscritto da Cna col Ministero dell’Istruzione per creare un Osservatorio permanente sui fabbisogni professionali e organizzate il Career day dell’artigianato. «Stiamo già implementando la collaborazione con Scuola Bottega per costruire percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro. Con le scuole professionali stiamo iniziando un percorso di affiancamento con i nostri artigiani che andranno negli istituti mentre i ragazzi potranno entrare nelle aziende», aggiunge.

Per sostenere innovazione e crescita, l’associazione ha introdotto la formazione su tre livelli, fino ad arrivare a quello specialistico. In Cna è attiva l’Unione comunicazione e terziario che riunisce gli operatori dell’informazione e della comunicazione. «L’artigianato, in un mondo che cambia, deve saper includere anche le professioni innovative e del digitale» spiega Apostoli.

Sportello digitale

«Per questo nel 2026 apriremo uno sportello digitale per accompagnare le imprese nel cambiamento tecnologico», anticipa il vicepresidente Michele Codenotti.

Per aiutare le imprese a crescere, nel 2025 con l’area bandi l’associazione ha ottenuto oltre 323mila euro, contribuendo ad attivare 1 milione e 140mila euro di investimenti, con una crescita del 22%.

Il numero di associati tiene, sono 4.552, mentre il Caf ha assistito oltre 2.400 persone. «È un segno positivo – dice Apostoli – che testimonia come imprese, artigiani e professionisti vedano in noi un alleato affidabile per affrontare le sfide del presente». Con Cna Impresa Donna, è proseguito l’impegno per sostenere l’autoimprenditorialità femminile e quest’anno sono stati avviati corsi specialistici per i professionisti della sanità, come fisioterapisti, osteopati e odontotecnici, cui Cna intende affiancare un sistema di servizi e convenzioni.

A livello nazionale l’associazione è intervenuta su temi come la Transizione 5.0 e polizze catastrofali, ottenendo il rinvio di un anno dell’obbligo. Nel 2026 aprirà anche uno sportello assistenza legale per supportare le pmi nel contesto normativo sempre più complesso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Cna BresciaBrescia
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario