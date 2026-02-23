Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

«I Centri per l’impiego solo uffici amministrativi, serve ripensarli»

Stefano Martinelli
Claudio Cominardi, ex sottosegretario del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Conte I, traccia il percorso per il futuro degli enti, rispolverando anche le figure dei navigator
Una ragazza che cerca lavoro - © www.giornaledibrescia.it
Una ragazza che cerca lavoro - © www.giornaledibrescia.it
AA

Da meri uffici amministrativi ad hub territoriali del lavoro, con lo Stato davvero in grado di giocare un ruolo centrale nell’integrazione con le agenzie private.

Così Claudio Cominardi si immagina il migliore dei futuri possibili per i Centri per l’impiego, strutture che oltre a carenze di indirizzo sostanziali scontano anche «problemi di personale - evidenzia l’ex sottosegretario del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Conte I -. Si tenga presente che rispetto alla Germania hanno un decimo dei dipendenti. Oltre a ciò servono competenze aggiornate e una formazione di alto livello, per riuscire davvero ad accompagnare i cittadini nel loro percorso di ingresso o di reinserimento lavorativo».

Claudio Cominardi
Claudio Cominardi

Forte della sua esperienza di governo come esponente del Movimento 5 Stelle, Cominardi rispolvera perciò le figure dei navigator, tutor centrali all’interno del progetto di riforma che verteva sul Reddito di cittadinanza. «Erano figure tecniche di supporto ai Centri per l’impiego di grande, valore e altamente formate – rimarca –, tutti giovani laureati con una media voto del 108. Nonostante ciò sono stati dileggiati».

Proprio questo rinnovamento e potenziamento del personale può dare vita dal nuovo corso dei Centri secondo Cominardi, a quegli hub territoriali del lavoro dove l’orientamento «sarebbe davvero personalizzato. Solo così si può accompagnare una persona in modo efficace nelle scelte professionali, incrociando domanda e offerta anche grazie alla tecnologia, vista l’attuale diffusione di strumenti di intelligenza artificiale».

Oltre a ciò Cominardi rimarca il bisogno di «un supporto continuo, soprattutto per chi è più avanti con l’età. In un mercato del lavoro sempre più fluido non è realistico pensare che una persona possa essere ricollocata il giorno dopo aver perso un impiego - sottolinea -. Per questo il diritto alla formazione deve diventare permanente: reskilling e upskilling non possono essere interventi occasionali, ma percorsi strutturati e finanziati dallo Stato».

Infine Cominardi aggiunge un elemento cruciale: «È necessario costruire una stretta connessione tra Centri per l’impiego, università, Its e imprese innovative, per allineare competenze e fabbisogni reali e garantire opportunità concrete di crescita e occupazione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Centri per l'impiegonavigatorClaudio CominardilavoroBrescia
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario