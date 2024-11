Cedrata Tassoni, la bottiglia in corsa per il Compasso d’Oro

Autenticità, storicità e artigianalità reinterpretate in chiave contemporanea: grazie a queste caratteristiche il restyling della bottiglia della Cedrata Tassoni si è guadagnato il posto tra i prodotti di design selezionati da Adi - Associazione per il Disegno Industriale - per Adi Design Index 2024 e, di conseguenza, la candidatura al Compasso d’Oro 2026, autorevole premio istituito nel 1954 da un'idea di Gio Ponti.

La nuova bottiglietta in vetro «a buccia d’agrume» espone un rilievo ben visibile del logo e della data di fondazione e sottolinea il legame con il territorio del Lago di Garda, luogo d’origine di Tassoni. La stondatura alla base è stata pensata per innalzare e dare maggior rilievo e stabilità alla bottiglia, prendendo ispirazione dalle colonne greche. Una base importante, salda, un po’ maschile che si affianca a una spalla più delicata e slanciata, più femminile.

Il nuovo tappo di alluminio riprende i colori della nuova confezione, resa più elegante dai richiami allo stile floreale Liberty che caratterizza Salò e il Garda. Le nuove etichette, infine, passano dalla plastica alla carta, in ottica di attenzione alla sostenibilità ambientale.