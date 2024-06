Bollicine e cedrata portano i sapori della Franciacorta e dei laghi bresciani al G7

A Borgo Egnazia, in Puglia, dove sono riuniti i leader delle democrazie più forti al mondo, arrivano Ca’ del Bosco, Bellavista e prodotti Tassoni. Sono di Brescia anche gli outfit di Giorgia Meloni

Trentatremila bottiglie formano una gigantesca bottiglia di Cuvée Prestige

Non solo burrata di Andria, crumble di tarallo e mandorle di Toritto. In Puglia, nel lussuoso Borgo Egnazia finito sotto i riflettori del mondo, risplendono anche i colori, i sapori e i profumi dei laghi bresciani e della Franciacorta. Tutto merito dei prodotti eccellenti della nostra terra scelti per rappresentare l’Italia agli occhi dei leader del G7. Un posto di rilievo, in queste intense giornate, l’ha avuto il Franciacorta Annamaria Clementi di Ca’ del Bosco 2015, servito in apertura della