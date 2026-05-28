Cavalieri del Lavoro: c’è Gozzi (Duferco) e la matriarca di Da Vittorio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Tra i nuovi insigniti ci sono anche tre imprenditori lombardi: Giuseppe Fontana, attivo nell’industria metalmeccanica; Gioconda Gritti, protagonista del settore della ristorazione e nota come Bruna Cerea, matriarca della famiglia del ristorante Da Vittorio; e Alberto Sorbini, legato a Enervit, realtà specializzata nella produzione di integratori alimentari.