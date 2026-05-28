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Cavalieri del Lavoro: c’è Gozzi (Duferco) e la matriarca di Da Vittorio

Mattarella nomina 25 nuovi insigniti. Premiato il presidente del gruppo attivo a San Zeno. In lista anche la Lombardia di Enervit
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Tra i nuovi insigniti ci sono anche tre imprenditori lombardi: Giuseppe Fontana, attivo nell’industria metalmeccanica; Gioconda Gritti, protagonista del settore della ristorazione e nota come Bruna Cerea, matriarca della famiglia del ristorante Da Vittorio; e Alberto Sorbini, legato a Enervit, realtà specializzata nella produzione di integratori alimentari.

Nell’elenco figura anche Antonio Gozzi, indicato per la Liguria e per l’industria siderurgica, ma con un legame significativo con il Bresciano: è presidente del gruppo Duferco, presente a San Zeno Naviglio con il nuovo laminatoio per travi e profili.

L’elenco degli insigniti

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

  • Vincenzo Andronaco – Terziario, commercio prodotti alimentari – Estero
  • Roberto Coin – Artigianato orafo – Veneto
  • Marina Cvetic – Agricoltura vitivinicola – Abruzzo
  • Katia Da Ros – Industria, prodotti refrigeranti – Veneto
  • Sabato D’Amico – Industria, produzione alimentare – Campania
  • Lorenzo Delladio – Industria, abbigliamento sportivo – Trentino-Alto Adige
  • Matterino Dogliani – Industria, costruzione infrastrutture – Piemonte
  • Giuseppe Fontana – Industria metalmeccanica – Lombardia
  • Sergio Fontana – Industria farmaceutica e cosmetica – Puglia
  • Giorgio Girondi – Industria, tecnologie di filtrazione – Veneto
  • Antonio Gozzi – Industria siderurgica – Liguria
  • Gioconda Gritti – Terziario, ristorazione – Lombardia
  • Giangiacomo Ibba – Terziario, grande distribuzione – Sardegna
  • Ambrogio Invernizzi – Agricoltura, produzione lattiero-casearia – Piemonte
  • Carlo Lastrucci – Industria elettronica – Toscana
  • Giorgio Marsiaj – Industria, componenti auto e spazio – Piemonte
  • Elisabetta Moro – Industria, macchine dosatura – Veneto
  • Giancarlo Negro – Terziario, servizi informatici – Puglia
  • Micaela Pallini – Industria, distilleria – Lazio
  • Bruno Piraccini – Industria, ortofrutta – Emilia-Romagna
  • Giacomo Ponti – Industria alimentare – Piemonte
  • Alberto Sorbini – Industria, produzione integratori alimentari – Lombardia
  • Marco Trombetti – Terziario, informatica – Lazio
  • Giuseppa Vitale – Terziario, commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
  • Patrizia Zucchi – Industria, distribuzione energia – Emilia-Romagna

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