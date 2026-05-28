Cavalieri del Lavoro: c’è Gozzi (Duferco) e la matriarca di Da Vittorio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Tra i nuovi insigniti ci sono anche tre imprenditori lombardi: Giuseppe Fontana, attivo nell’industria metalmeccanica; Gioconda Gritti, protagonista del settore della ristorazione e nota come Bruna Cerea, matriarca della famiglia del ristorante Da Vittorio; e Alberto Sorbini, legato a Enervit, realtà specializzata nella produzione di integratori alimentari.
Nell’elenco figura anche Antonio Gozzi, indicato per la Liguria e per l’industria siderurgica, ma con un legame significativo con il Bresciano: è presidente del gruppo Duferco, presente a San Zeno Naviglio con il nuovo laminatoio per travi e profili.
L’elenco degli insigniti
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
- Vincenzo Andronaco – Terziario, commercio prodotti alimentari – Estero
- Roberto Coin – Artigianato orafo – Veneto
- Marina Cvetic – Agricoltura vitivinicola – Abruzzo
- Katia Da Ros – Industria, prodotti refrigeranti – Veneto
- Sabato D’Amico – Industria, produzione alimentare – Campania
- Lorenzo Delladio – Industria, abbigliamento sportivo – Trentino-Alto Adige
- Matterino Dogliani – Industria, costruzione infrastrutture – Piemonte
- Giuseppe Fontana – Industria metalmeccanica – Lombardia
- Sergio Fontana – Industria farmaceutica e cosmetica – Puglia
- Giorgio Girondi – Industria, tecnologie di filtrazione – Veneto
- Antonio Gozzi – Industria siderurgica – Liguria
- Gioconda Gritti – Terziario, ristorazione – Lombardia
- Giangiacomo Ibba – Terziario, grande distribuzione – Sardegna
- Ambrogio Invernizzi – Agricoltura, produzione lattiero-casearia – Piemonte
- Carlo Lastrucci – Industria elettronica – Toscana
- Giorgio Marsiaj – Industria, componenti auto e spazio – Piemonte
- Elisabetta Moro – Industria, macchine dosatura – Veneto
- Giancarlo Negro – Terziario, servizi informatici – Puglia
- Micaela Pallini – Industria, distilleria – Lazio
- Bruno Piraccini – Industria, ortofrutta – Emilia-Romagna
- Giacomo Ponti – Industria alimentare – Piemonte
- Alberto Sorbini – Industria, produzione integratori alimentari – Lombardia
- Marco Trombetti – Terziario, informatica – Lazio
- Giuseppa Vitale – Terziario, commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
- Patrizia Zucchi – Industria, distribuzione energia – Emilia-Romagna