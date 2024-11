Castelletti su A2A: «Con i dividendi servizi di qualità a Brescia»

La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha commentato il resoconto di A2A relativo ai risultati trimestrali della multiutility di cui il Comune di Brescia è azionista di controllo insieme al Comune di Milano.

Leggi anche A2A, nel Bresciano previsti 3 miliardi di investimenti nei prossimi 11 anni

Come annunciato e come previsto dal Piano strategico, A2A prevede tre miliardi di euro di investimenti nei prossimi 11 anni nel Bresciano, con risorse che andranno anche a rimpinguare le casse della Loggia, coprendo un terzo del bilancio comunale nel 2035.

«Un segnale positivo»

«I risultati della trimestrale di A2A», dice Castelletti, «e l’aggiornamento del piano industriale sono un segnale estremamente positivo e di grande soddisfazione per la nostra città. La crescita di A2A rafforza, infatti, anche il Comune di Brescia, azionista di controllo assieme a Milano, su almeno due fronti. I dati economici sono la dimostrazione concreta della bontà degli investimenti e della strategia industriale portata avanti con determinazione dal gruppo guidato da Renato Mazzoncini. L’andamento in costante crescita dei dividendi garantisce risorse essenziali per il bilancio comunale. In un contesto in cui il governo centrale taglia i fondi alle amministrazioni locali e il costo della vita aumenta, queste risorse si traducono in servizi di qualità per la cittadinanza».

I servizi potenziati

Sempre secondo Castelletti, grazie ai dividendi annunciati la città potrà «potenziare i servizi sociali, il trasporto pubblico e le attività educative ed ambientali, rispondendo così in modo efficace e puntuale alle esigenze della comunità e restituendo ai cittadini parte del valore creato dall’azienda».

L’altro fronte, aggoiunge, è quello degli investimenti. «Investire è cruciale per rendere competitivo il territorio e A2A si conferma un partner strategico per fare di Brescia un modello di sviluppo sostenibile e un alleato prezioso nella nostra sfida per diventare Green Capital europea. L’impegno congiunto verso la sostenibilità e l’innovazione è la strada che abbiamo scelto di percorrere e A2A rappresenta un supporto imprescindibile».

L’azionariato diffuso

Concludendo, la sindaca spiega che l’Amministrazione guarda «con interesse il progetto dell’azionariato diffuso», che coinvolge sempre più i dipendenti nella strategia aziendale.

«Anche questo testimonia il forte legame dell’azienda con la comunità».