A2A, nel Bresciano previsti 3 miliardi di investimenti nei prossimi 11 anni

Tre miliardi di euro di investimenti nei prossimi 11 anni nel Bresciano e un vero e proprio tesoro destinato a rimpinguare in maniera sempre più massiccia le casse della Loggia, fino a coprire un terzo del bilancio comunale nel 2035.

Il Piano strategico aggiornato di A2A, presentato ieri a Milano, restituisce la fotografia di un gruppo che vive in un ottimo stato di salute, reduce dal record di utili (già 713 milioni di euro) nei soli primi nove mesi dell’anno e che ha già superato l’intero 2023 (che era stato a sua volta l’anno economicamente migliore per la multiutility). Soldi che vengono reimmessi tra le comunità locali attraverso i servizi, assicurano i vertici di A2A. Circa la metà degli utili, infatti, restano in azienda mentre la restante viene distribuita in dividendi.

Maxi dividendo

La previsione del 2024 ferma l’utile ad oltre 800 milioni e sarà distribuito un dividendo di 312 milioni (+4% rispetto al 2023). Il piano del colosso energetico, che rimane incentrato sui due pilastri della transizione energetica e dell’economia circolare coniugando decarbonizzazione e competitività, conferma investimenti per 22 miliardi di euro – il 70% dei quali già autorizzato o in corso di realizzazione fino al 2030.

«Guardiamo al 2035 con un Piano che coniuga generazione di valore sostenibile, decarbonizzazione, innovazione e contributo all’autonomia energetica del Paese – commenta Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A –. Sono scelte strategiche che indirizzano i nostri business e trovano conferma nel Rapporto Draghi per il rilancio della competitività europea. La nostra visione di lungo periodo ci ha consentito di essere solidi di fronte alle incertezze geopolitiche ed economiche di questa fase storica, e di ottenere ottimi risultati, superiori alle previsioni. Per questa ragione abbiamo potuto fare nuovi investimenti anticipando cantieri e rivedendo al rialzo i dividendi per i nostri investitori».

Gli uffici bresciani del colosso energetico

Ma in cosa si traduce questa importante marcia industriale per il territorio bresciano? Le ripercussioni economiche appaiono importanti e contribuiranno a immaginare un nuovo territorio nel prossimo decennio. Dei 22 miliardi che si prevede saranno investiti in tutta Italia tra il 2024 e il 2035, ben tre finiranno infatti nel Bresciano. Dallo sviluppo del teleriscaldamento recuperando calore da un nuovo data center alla riduzione delle perdite sulla rete idrica, dall’acquisizione della rete Valtrompia da Enel alla realizzazione di nuove cabine primarie (Tremosine, Bione, Bagolino e Violino e nel quartiere Chiesanuova in città).

Nel rispetto del piano strategico, anche in provincia sono tanti gli interventi su economia circolare e transizione energetica. Il 60% delle risorse sarà dedicato alla città, il restante 40% alla provincia.

Crescita

Ma la nuova politica prevede anche una crescita del dividendo per azione di almeno il 4% annuo, rispetto all’attuale 3%. Significa che il Comune di Brescia, che detiene il 25% di A2A, incasserà 3 milioni in più già il prossimo anno con la voce dividendi del bilancio della Loggia che aumenterà dagli attuali 75 a 78 milioni di euro. Ma ogni anno il contributo della multiutility dovrebbe crescere sensibilmente, fino ad arrivare alla cifra monstre di 120 milioni di euro nel 2036 (su risultati economici del 2035).

Significherebbe che un terzo del bilancio comunale di Brescia sarebbe coperto dall’azienda energetica. «Brescia potrà rimanere all’avanguardia dal punto di vista delle reti e dei servizi, oltre a disporre di dividendi molto importanti che consentiranno di sviluppare progetti importanti per la città», conclude Mazzoncini.