Cast Alimenti passa al fondo Kyip Capital

Cast Alimenti, la grande scuola dei mestieri del gusto è passata al fondo Kyip Capital sgr che ha rilevato il 62,62% del capitale della società. L’acquisizione è avvenuta - a sorpresa - nelle scorse settimane. Il boccone è prelibatissimo (non poteva essere altrimenti) per la sgr milanese impegnata nella creazione di un polo italiano di alta formazione.

A cedere le proprie quote sono stati Arte Bianca spa (famiglia Foglio, che deteneva il 25,83% di Cast); Pavoni Italia spa (che aveva il 14,96%) ed il maestro Iginio Massari (tra i fondatori di Cast con l’8,76%). Mantengono invece la partecipazione azionaria in Cast lo storico direttore Vittorio Santoro (che possiede il 27,38%) ed il player fieristico Italia Exibition Group (10% rispetto al precedente 23,08%).

La storia

Fondata nel 1997 da Santoro e dal maestro Massari, Cast Alimenti - grazie anche ad un copro docenti composto da professionisti, chef e maestri considerati tra i migliori del settore - è oggi la più prestigiosa scuola italiana di cucina e formazione per i mestieri del gusto ed accoglie nei suoi laboratori in città giovani e professionisti provenienti da tutta Italia, oltre 2.000 all’anno.

Il polo di via Serenissima rientra a pieno titolo negli obiettivi Kyip Capital sgr, gruppo fondato nel novembre del 2020 da Luciano Hassan (presidente), Gianluca Losi (Ad), Carlo Privitera e Michele Fontana Sabatini, che è impegnato nella creazione di un «polo italiano dell’education».

In questi anni l’sgr ha infatti creato il gruppo universitario accreditato Plena Education (il nome del gruppo richiama la frase di Seneca: Longa est vita si plena est), dapprima (nel corso del 2021) acquisendo partecipazioni in Scuola Politecnica di Milano e in Ferrari Fashion School. Successivamente (luglio 2022) è diventata primo azionista di K-Now, piattaforma di servizi di formazione di livello avanzato. Quindi l’acquisizione del 90% di Saint Louis College of Music.

Plena Education conta oggi 4.200 iscritti e un fatturato di 24 milioni di euro, generato dalle realtà che lo compongono, attive nelle belle arti, nel design, nella moda, nella musica e della mediazione linguistica. Infine, pochi mesi fa, Kyip Capital ha acquisito l’Istituto Volta, scuola di specializzazione in ambito informatico con sedi a Milano, Roma, Napoli e Bari.