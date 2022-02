Caro energia, l'imprenditore: «Fate qualcosa presto o si chiude»

Dopo anni di cassa integrazione, contratti di solidarietà e bilanci in rosso dovuti essenzialmente alla concorrenza dei Paesi orientali, nel 2021 ho intravisto spiragli di luce, che nell’arco di qualche mese si sono dissolti facendoci ripiombare nell’incertezza.

Sono un imprenditore valtrumplino alla guida, insieme ad altri tre soci, della Unifond, fonderia di ottone, con un organico di 40 persone, che fornisce getti fusi alle maggiori rubinetterie italiane. Già a metà ottobre dello scorso anno avevo intuito che i prezzi dell’energia stavano salendo in maniera anomala. A tal proposito avevo fatto una simulazione dei costi che prevedeva, da gennaio 2022, un costo triplo rispetto allo stesso mese del 2021. Purtroppo quelle che erano simulazioni si sono tradotte in drammatica realtà e oggi ci troviamo nella situazione paradossale di avere un ottimo portafoglio ordini, ma evaderli significherebbe chiudere il bilancio in perdita.

Se la nostra classe politica in passato fosse intervenuta con una decontribuzione rivolta alle aziende manifatturiere, avrebbe limitato i danni della concorrenza asiatica (per la quale sono scomparsi interi comparti); spero oggi sia capace e attiva nel supportare le aziende, energivore e meno, prima che anche queste spariscano dal nostro territorio.

Concordo con le misure a medio lungo termine che il governo vuole adottare (aumentare le estrazioni di gas, l’incremento delle importazioni, l’investimento nelle rinnovabili...) ma alle aziende servono risposte immediate, altrimenti l’unica soluzione sarà chiudere o delocalizzare. Gli aiuti immediati potrebbero essere: una decontribuzione sulla manodopera come previsto per l’alberghiero nel Dl Sostegni ter; la messa a disposizione delle riserve strategiche di energia a prezzi calmierati; contratti pluriennali a prezzo fisso e calmierato. Ci sono sicuramente molte altre strade e soluzioni che si possono intraprendere. L’importante è fare presto.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it