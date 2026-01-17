Carburanti, stangata di inizio anno: Brescia tra le province più care

Il 2026 è iniziato con una novità amara per gli automobilisti di vetture diesel: il sorpasso del prezzo del gasolio su quello della benzina. Così è anche a Brescia, dove ieri, 16 gennaio, il costo medio al self sulla rete stradale era poco più alto della media nazionale.

La nostra provincia è anche uno dei territori lombardi dove in media fare un rifornimento di gasolio costa di più, sia al self che al servito. La consolazione (forse magra) per i guidatori di mezzi con motore diesel è che la Lombardia rimane una delle Regioni italiane dove in media il gasolio costa meno. È il quadro che emerge dal confronto dei prezzi dei carburanti nei territori italiani, dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio delle nuove accise previste dall’ultima Manovra.

Lo scenario

La tassazione sul gasolio è stata aumentata, quella sulla benzina diminuita per lo stesso importo. Così dal primo dell’anno gli automobilisti hanno visto ribaltarsi il rapporto tra i due carburanti alle stazioni di servizio.

Ma quanto costano oggi gasolio e benzina? Secondo i dati elaborati dalla piattaforma «Lab24» del Sole 24 Ore, ieri, 16 gennaio, il prezzo medio al self del gasolio in Italia era di 1,664 euro al litro, quello della benzina 1,634 euro al litro. Se si guarda la media sulle autostrade, ieri il prezzo del gasolio era 1,773 euro al litro, contro i 1,730 della benzina.

E a Brescia? Sulle strade della nostra provincia il gasolio al self costa in media 1,667 e la benzina 1,631 euro al litro. Se si confrontano questi dati con le altre provincie lombarde, si scopre che il Bresciano è uno dei territori dove questo carburante costa di più, dietro Varese (1,673 euro al litro) e la provincia metropolitana di Milano (1,670).

Caro benzina

Anche la benzina a Brescia costa più che altrove in Lombardia: davanti alla nostra provincia ci sono solo Lodi (1,636 euro al litro), Varese (1,635), Mantova (1,635).

La forbice tra prezzo medio del gasolio e della benzina è la quinta più alta: in questa classifica spicca Milano (0,045 euro al litro), mentre la provincia più virtuosa è Sondrio (0,022). I prezzi bresciani restano alti anche per quanto riguarda il rifornimento «servito»: in media il gasolio costa 1,803 euro al litro, la benzina 1,772. In entrambi i casi Brescia è la quarta provincia lombarda con i prezzi più alti. La provincia italiana dove gasolio e benzina costano meno è tuttavia la confinante Sondrio: in media rispettivamente 1,567 e 1,545 euro al litro al self.

In generale il prezzo medio del gasolio al self in Lombardia è più basso - come detto - rispetto ad altre regioni d’Italia, secondo i dati riportati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: parliamo di un costo pari a 1,660 euro al litro, quartultimo posto prima di Campania, Marche e Lazio in una ideale classifica delle regioni più care.

La benzina costa in media in Lombardia 1,621 euro al litro, più economica è solo la «verde» di Piemonte, Marche, Lazio e Toscana. Se si guarda alla differenza di prezzo tra gasolio e benzina a nostra regione si colloca a metà classifica: la forbice più ampia è nella provincia autonoma di Bolzano (0,050 euro al litro), la minore è in Campania (0,007).

Carissimi sono però i rifornimenti nelle tratte autostradali lombarde (dati del Sole 24 Ore): in media il gasolio costa 1,951 euro al litro al self e la benzina 2,041.

Dove risparmiare

Ma quali sono gli impianti in città e provincia dove costa meno rifornirsi? Qui viene in aiuto la piattaforma Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese. Secondo i dati aggiornati a ieri, delle 69 stazioni di servizio in città la più conveniente è la Tamoil di via Milano 28 (al self 1,599 euro al litro il gasolio e 1,579 la benzina). In provincia il benzinaio più economico è invece l’Af Petrol di via Bergamo a Palazzolo sull’Oglio (al self 1,573 euro al litro il gasolio e 1,563 la benzina).