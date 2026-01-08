Dove costa meno fare rifornimento di gasolio in provincia di Brescia

Il prezzo del gasolio ha sorpassato quello della benzina. È l’effetto delle nuove accise contenute nella Manovra, entrate in vigore il 1° gennaio. A Brescia l’8 gennaio il prezzo medio del combustibile per motori diesel (ai distributori sulla rete stradale) è di 1,663 euro al rifornimento self-service. Quello della benzina è 1,629 euro al litro. Lo riportano i dati elaborati dalla piattaforma «Lab24» del Sole 24 Ore.

Al «servito» invece il gasolio costa in media 1,799 euro al litro e la benzina 1,771. Ma è ancora possibile rifornirsi a prezzi convenienti per chi possiede una vettura diesel. Vediamo le stazioni di servizio dove il gasolio costa meno in città e provincia.

In città

Stando ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese su Osservaprezzi carburanti, a Brescia ci sono 68 impianti che erogano gasolio. L’impianto più conveniente è Idea verde Fuel in via Labirinto, dove il gasolio al self costa 1,599 euro al litro e la benzina 1,554 (ma i dati risalgono al 6 gennaio). Con prezzi aggiornati all’8 gennaio sono invece la stazione di servizio Tamoil in via Milano 28 e la Esso di via Milano 46: qui il gasolio al self costa 1,609. In un’altra zona della città un prezzo conveniente al self è in via San Polo 70: 1,619 euro al litro. Lo stesso prezzo si trova anche al distributore Shell di via Bettole.

Rimangono sotto il costo medio provinciale al self (con prezzi aggiornati all’8 gennaio) anche: la stazione di servizio Tamoil di via Bettole (1,628 euro al litro), le Q8 di via Vender (1,638), via Orzinuovi (1,638) e viale Venezia (1,639), il distributore Autoccasioni di via Crotte 45 (1,639), l’impianto Retitalia di via Serenissima (1,639), l’Ip di via Dalmazia (1,639), il Q8 di via Orzinuovi (1,649), l’Ip di via Valcamonica (1,649).

In provincia

Passando alla provincia, la stazione di servizio più conveniente in cui fare gasolio al self è in Val Camonica: Retitalia in viale 28 Aprile a Breno (1,565 euro al litro). Nella Bassa ci sono molti impianti con prezzi contenuti: Af Petrol in via Bergamo a Palazzolo (1,569), Commerciale Paganoni in via Verolanuova a Orzinuovi (1,575), Fuel in via Bonarroti a Pompiano (1,577). Sul lago di Garda, l’Esso di viale Italia a San Felice del Benaco (1,579), gli impianti di Salò in piazza San Bernardino e via Pietro da Salò (1,584).

Nella cintura est di Brescia, sotto il prezzo di 1,6 euro al litro ci sono a Rezzato le stazioni di servizio Esso in via Garibaldi e Iperstaroil in via Treponti (1,589). Restano sotto il prezzo di 1,6 euro al litro al self, stando ai dati comunicati l’8 gennaio, l’impianto Iperpetroli di Verolanuova (1,589), l’Ip di via Brescia a Palazzolo (1,589), il Q8 di via Nuova Circonvallazione a Ospitaletto (1,598).

Al self il gasolio costa 1,599 euro al litro nelle stazioni: Tamoil di via Madonnina 10 a Montichiari (1,599), Ip di via Martiri della libertà a Roncadelle, Keropetrol di via Marsala a Calcinato, Q8 di via Treponti a Rezzato, le Tamoil sulla Padana Superiore a Castegnato e a Mazzano, l’Iperpetroli di via Brescia a Travagliato e Bagnolo Mella, la 3G carburanti sulla Padana Superiore a Rezzato, la Tamoil sulla strada provinciale 20 a Comezzano-Cizzago, la Ghi Mar Fuel in via Orzinuovi a Travagliato.

In Valtrompia l’impianto in cui il gasolio costa meno, secondo i dati aggiornati all’8 gennaio, è il distributore Retitalia di via Seradello a Sarezzo (1,645). Sul lago d’Iseo la stazione di servizio che oggi comunica il prezzo del gasolio più basso è l’Esso di via Ciochet a Iseo (1,629).