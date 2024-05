Camozzi Group segna nuovi record nel 2023: «Il miglior investimento? In capitale umano»

Molti di noi ricorderanno la meravigliosa formula magica pronunciata da Mago Merlino per introdurre l’ingenuo Semola in uno speciale percorso di maturazione fino a farlo incoronare Re (Artù). «Higitus, figitus, abracazè! Prestate tutti attenzione a me!», recita il barbuto stregone ne «La spada nella roccia», dando il via al suo incantesimo.

Con una buona dose di fantasia, allo stesso modo, risuonano le parole ripetute più volte ieri dal presidente e amministratore delegato di Camozzi Group, commentando gli ultimi risultati di bilancio. «Focus, focus, focus sul ... capitale umano. Creiamo oggi la squadra di domani», declama Lodovico Camozzi nel suo storico ufficio di via Eritrea, in città.

Lo scorso anno, il gruppo bresciano (3.015 addetti) ha aggiornato molti suoi record. I ricavi sono cresciuti a 560 milioni (+5%), l’Ebitda a 105 milioni (+13%), l’utile netto a 37 milioni (+6%), il cash flow a 98 milioni (+14%). «I numeri del 2023 - continua l’imprenditore - confermano che, nonostante uno scenario geopolitico estremamente complesso e incerto, il gruppo continua a registrare un buon trend di crescita. Investimenti costanti in R&D e in tecnologie d’avanguardia insieme alla capacità di anticipare i principali megatrend tecnologici per tradurli in soluzioni innovative per il mercato sono le leve che da sempre caratterizzano il nostro approccio al business».

I fondatori: da sinistra i fratelli Luigi, Attilio e Geromino Camozzi

L’ingrediente portentoso e tutt’altro che segreto di questo successo, per Camozzi è sempre lo stesso: «Il capitale umano, grazie al quale siamo riusciti fin qui a fare cose straordinarie e sul quale dobbiamo continuare a investire ancora tanto perché rappresenta l’asset che dà il miglior ritorno economico».

Il punto

Gli investimenti realizzati dalla società bresciane nel 2023 ammontano a 47 milioni di euro e la stessa somma è stata stanziata anche per quest’anno. Buona parte di quelli relativi a innovazione e tecnologia riguardano un importante ampliamento della divisione «Digital and mechatronics», che si è dotata di una linea con elevata capacità produttiva di schede elettroniche. Questa divisione ha inoltre avviato una nuova business unit (la «Camozzi AI») dedicata allo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa a servizio di tutte le aziende del gruppo e del mercato.

«In questi 60 anni di attività industriale - sottolinea il presidente -, non abbiamo mai smesso di porre al centro delle nostre strategie l’attenzione costante alla persona e all’innovazione, perché le tecnologie portano progresso e valore solo se sono al servizio dell’uomo e delle sue esigenze. Il settore manifatturiero ha davanti sfide enormi ed è solo grazie al costante contributo del capitale umano che le profonde trasformazioni che stiamo vivendo potranno portare benefici di lungo termine alle comunità in cui operiamo».

Gli investimenti in Ricerca e sviluppo della Camozzi sono stati pari a 17 milioni (circa il 3% dei ricavi). Attualmente il gruppo collabora con 11 istituti universitari, 6 partner tecnologici, 3 istituzioni e 4 Centri di ricerca di eccellenza per studiare sistemi innovativi nei campi della meccatronica, dell’Iot, della robotica, della stampa 3D, delle scienze dei materiali con un focus particolare sul mondo dei compositi, e delle soluzioni di Intelligenza Artificiale. «Oggi imparare conta più che conoscere - chiude Lodovico -: ci stiamo concentrando sul domani, rafforzando una rete trasversale di competenze. Siamo convinti che ci siano ancora opportunità di sviluppo e abbiamo la consapevolezza che i giovani sappiano superare in modo più veloce tutte le difficoltà che si proporranno».