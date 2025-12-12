Camera di Commercio, 14 milioni per la promozione delle pmi bresciane

Quasi 14 milioni di euro. A tanto ammonta lo stanziamento che la Camera di Commercio di Brescia ha deciso di mettere sul piatto per il prossimo anno a favore della promozione economica del territorio e delle piccole e medie imprese bresciane.

La cifra – per la precisione di 13,7 milioni di euro – è messa nero su bianco nel bilancio preventivo approvato mercoledì dal consiglio camerale riunitori nella sede di via Einaudi: dei 13,7 milioni in questione, in particolare, 2,3 milioni saranno destinati a favorire azioni ed interventi per l’innovazione e la sostenibilità ambientale, 2,1 per il sostegno all’accesso al credito, 1,5 per la formazione professionale, 1,6 per l’internazionalizzazione e ben 5 milioni per il sostegno alla promozione del territorio.

Le entrate

Il budget 2026 evidenzia altresì, sul fronte delle entrate correnti, introiti per 20,8 milioni di euro, di cui 10,9 ascrivibili al diritto annuale e 7,1 ai diritti di segreteria. In modo meno rilevante incidono i contributi ed i proventi da gestione di beni e servizi. Sotto questo profilo, l’istituto camerale di via Einaudi conferma la sua natura di Ente finanziariamente autonomo, non avvalendosi di nessun’altra significativa fonte di finanziamento o trasferimento statale.

Vale la pena di evidenziare anche che, tramite i bandi camerali, nel corso dell’esercizio 2025 sono stati erogati quasi 4 milioni e mezzo di euro (4,48 mln) dei quali hanno beneficiato 1.305 imprese bresciane, con un importo medio ad impresa di 3.431 euro. Sul fronte degli investimenti sono previste, inoltre, immobilizzazioni materiali per 2,3 milioni di euro, in parte destinate alla conclusione del cantiere per l’intervento di consolidamento antisismico ed un milione di euro per l’avvio del progetto «Distretto dell’innovazione».

La strategia

«Con gli interventi delineati nel bilancio preventivo 2026 la Camera di Commercio intende rafforzare il sostegno alle Pmi in un contesto economico ancora difficile, segnato da costi energetici elevati, incognite legate ai nuovi rapporti geopolitici che vanno delineandosi ed a consumi ed investimenti ancora deboli», commenta il presidente dell’istituto camerale bresciano, Roberto Saccone, che rivolge un’attenzione particolare, per la competitività del territorio, anche alla valorizzazione turistica e culturale, con iniziative coordinate dalla società in house Visit Brescia (anche al centro del progetto volto alla realizzazione di una Dmo provinciale dedicata al turismo) e l’avvio del progetto del Distretto dell’Innovazione.

«Sul fronte della gestione – aggiunge il segretario generale Massimo Ziletti – si evidenziano i 6,7 milioni per il personale (134 dipendenti) e 1,8 milioni per le spese di funzionamento». Ziletti indugia anche sull’efficientamento energetico realizzato in sede, che ha consentito il contenimento dei consumi e un significativo risparmio di spesa gestionale, assicurando un «gruzzolo» utile per l’esercizio alle porte.