Btp Valore: volano gli ordini nel primo giorno di offerta

Volano gli ordini per il nuovo BTp Valore che il Tesoro ha lanciato questa mattina sul mercato. Oggi è il primo giorno di offerta e la chiusura dell'operazione è attesa per venerdì prossimo, salvo chiusura anticipata. L'emissione è riservata ai piccoli risparmiatori e il titolo prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

A metà della prima giornata di collocamento la domanda per il nuovo titolo sfiora i 4 miliardi di euro con oltre 106mila contratti sottoscritti. Nella prima giornata di offerta del BTp Valore emesso lo scorso ottobre l'emissione totalizzò ordini per 5,4 miliardi.

Che cos’è

Btp Valore è un titolo di Stato italiano pensato per i piccoli risparmiatori a rendimenti crescenti e col premio fedeltà nato per allargare la platea retail dei sottoscrittori del debito italiano. Il Mef ha fissato i tassi minimi garantiti per la settima emissione Marzo 2032: 2,50% per il primo e secondo anno, 2,80% per il terzo e quarto anno, 3,50% per il biennio finale.

I tassi cedolari definitivi - specifica il Mef - che potranno essere confermati o rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato a chiusura dell'emissione, arriveranno al termine del collocamento. Il nuovo Btp Valore pagherà le cedole nominali ogni tre mesi e un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Come sottoscriverlo

Il Btp Valore si potrà sottoscrivere in banca o presso l’ufficio postale in cui si detiene un conto titoli, o anche direttamente online attraverso il proprio home-banking, se abilitato alla funzione di trading-online, senza quindi recarsi in filiale. Non sono previsti limiti o tetti all’emissione. Sarà possibile sottoscrivere titoli a partire da mille euro. Il titolo potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

I sottoscrittori potranno cederlo interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli ed alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da mille euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.

Perché sono interessanti

Per le famiglie, l'attrattiva è un parcheggio sicuro della liquidità in un momento in cui il debito della ex periferia europea - Italia, Spagna, Portogallo - regge bene e ha visto gli spread appiattirsi a minimi quindicennali. E in cui, soprattutto, chi ha investimenti nelle Borse mondiali reduci da mesi e mesi di record deve fare i conti con pesanti scricchiolii provenienti da Wall Street e dalla possibile bolla dell'intelligenza artificiale.

Per di più, un ulteriore vantaggio del debito europeo a maggior rendimento rispetto al bund, c'è la prospettiva di un'inflazione che appare sotto controllo e addirittura sotto il 2% in base agli ultimi dati.

Come sono i tassi

I tassi annunciati sul nuovo Btp Valore, rispetto ad alcune aspettative che erano circolate, sono di poco inferiori nel medio termine. Vontobel Wealth Management Sim, fra gli altri, aveva ipotizzato valori intorno al 2,40-2,50% per i primi due anni, 2,90-3,00% nei due anni centrali per arrivare intorno al 3,70-3,80% nei due anni finali.

Tassi «assolutamente in linea» con il mercato secondario - dice all'Ansa il direttore generale di Mts Ciro Pietroluongo - veramente una fotografia di quelli che sono i tassi che sta scrivendo il mercato».

Livelli consentiti da una curva dei rendimenti italiani ben stabilizzata, «un grande risultato» nell'attuale contesto globale instabile, che indica «che la fiducia nel sistema economico italiano e nella gestione della finanza pubblica è veramente su livelli molto alti da parte degli investitori anche internazionali».

Jacopo Gerosa, responsabile Investment Advisory di Vontobel, spiega che lo spread italiano è «decisamente compresso, essendo tornato ai livelli precedenti alla crisi del debito sovrano del 2010-2011».

Potrebbe essere «un punto di attenzione qualora l'attenzione dovesse tornare a focalizzarsi su temi di finanza pubblica, ma parliamo di uno scenario di coda che al momento non desta preoccupazioni».