Bresciane d’Elite: le 45 aziende in Borsa valgono 5 miliardi di fatturato

Sono 45 aziende bresciane che pesano qualcosa come 5 miliardi di euro di fatturato aggregato. Sono le società che hanno intrapreso il percorso Elite di Euronext.

Il programma lanciato nel 2012 da Borsa Italiana supporta le imprese nella loro crescita sostenibile di lungo periodo. A livello nazionale sono più di 2.200 le società che hanno avviato il progetto. «Elite è un ponte tra le aziende eccellenti del Paese e i mercati dei capitali, privati e pubblici, con l’obiettivo di sostenere le imprese con competenze, relazioni e finanza per trasformare i loro piani strategici in iniziative concrete di crescita – spiega Marta Testi, amministratrice delegata di Elite, gruppo Euronext –. Acquisire risorse strategiche per navigare il presente e prepararsi al futuro è fondamentale sia nello sviluppo dell’azienda che nell’attrarre l’interesse del mercato».

Tra le nuove aziende che intraprenderanno il percorso a maggio ci saranno anche realtà bresciane: «Cassa Padana è stato un partner strategico sul territorio bresciano, con una popolazione industriale e imprenditoriale di indubbio valore e già ben rappresentata in Elite da 45 aziende con un fatturato aggregato di oltre 5 miliardi – spiega ancora l’ad Testi –. La provincia di Brescia è estremamente solida e performante, capace di trainare e motore di Italia. Proprio per questo ruolo tanto importante ha l’onere e la missione di guardare con estrema attenzione alla pianificazione e alla gestione del prossimo decennio, anche alla luce di un contesto competitivo tanto complesso quanto sfaccettato. A Maggio daremo il benvenuto alle prossime società ammesse, dunque questo è il momento ideale per candidarsi a far parte di questo gruppo di eccellenze italiane».

L’ecosistema di Euronext è un acceleratore della crescita, punto di riferimento per le aziende famigliari, in grado di supportare i futuri manager e capi d’azienda nella gestione così delicata dei passaggi generazionali e della pianificazione della crescita di lungo periodo.

I settori

Variegata la rosa dei settori di appartenenza, anche se al primo posto spicca il comparto dell’industria, in tutte le sue declinazioni, con colossi del calibro di Bonomi Industries, Bontempi Vibo, Comisa, Estral, Colcom Group, Gabana, Carlo Gnutti, Gnutti Cirillo, Fonderie di Torbole, ma non mancano realtà dell’innovazione tecnologica (da Copan Italia ad Antares Vision), del mondo del vino (Guido Berlucchi) o dell’automazione e della robotica, come Automazioni Industriali Capitanio.

Molte delle società bresciane oggi quotate hanno intrapreso il percorso: è l’esempio di Antares Vision, approdata in Elite nel 2012. Mentre tra le ultime società bresciana entrate in Elite ci sono, Cotonella, Italchimici, Konfit Italia e Sideridraulic System. A maggio verrà dato il benvenuto alle 150 nuove società ammesse, tra queste anche società della nostra provincia.