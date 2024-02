Brescia, nel 2023 si è speso meno per luce e gas rispetto all’anno precedente

Secondo un'analisi di Facile.it, a parità di consumi, nel 2023 le famiglie residenti in provincia di Brescia con contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 802 euro per la bolletta della luce e 962 euro per quella del gas, facendo registrare - rispettivamente - il 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente.

Nel raffronto con le altre province lombarde, Brescia risulta essere quella in cui si è speso di più per l'energia elettrica (la media è di 755 euro), e meno per quella del gas: la media, in questo caso, si attesta a 968 euro, ed è la seconda più alta in Italia.