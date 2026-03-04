Bper Banca entra nella Fondazione Campus Edilizia: «Sinergia strategica»

La Fondazione Campus Edilizia di Brescia ha un nuovo socio. Ad allungare l’elenco dei partecipanti alle attività dell’ente del terzo settore fondato da Ance Brescia, Camera di Commercio, Comune di Brescia, Confindustria, Franco Gussalli Beretta, Massimo Angelo Deldossi, Raffaele Collicelli e Paolo Bettoni, è Bper Banca, un colosso creditizio nazionale impegnato, come loro stessi hanno evidenziato, in un lavoro di sostegno di progetti con impatto sul territorio anche attraverso partnership con enti attivi nella valorizzazione degli spazi pubblici.

Bper si aggiunge a un elenco di otto soci composto da A2A, Cape (Cassa assistenziale paritetica edile di Brescia), Collegio dei geometri e geometri laureati di Brescia, Comunità Montana della Valle Trompia, Eseb (Ente sistema edilizia Brescia), Ordine degli architetti, Ordine degli ingegneri e Provincia di Brescia. Il sodalizio è arricchito anche dai partner Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli studi di Brescia e Cresme.

Il progetto

«Siamo orgogliosi di diventare soci di Fondazione Campus – spiega Maurizio Veggio, responsabile Bper della direzione regionale della Lombardia est e del Triveneto –. Brescia per noi è un’area strategica e come prima banca del territorio riteniamo fondamentale sostenere iniziative che migliorino la qualità della vita urbana, favoriscano la rigenerazione degli spazi e contribuiscano allo sviluppo sostenibile della comunità».

Con il suo ingresso Bper – che al termine dell'operazione di incorporazione della Banca Popolare di Sondrio conterà nel Bresciano oltre 100 filiali e 4 centri al servizio di imprese e famiglie - metterà a disposizione conoscenze, abilità operative e competenze tecniche e creditizie, per offrire un contributo nella comprensione della finanziabilità dei progetti, nelle tempistiche, nell’intercettare opportunità da bandi pubblici e per favorire legami con nuovi attori e altre abilità. La presenza di Bper in Fondazione Campus Edilizia conferma insomma la strategia perseguita della banca volta a presidiare i territori in cui opera, investendo in percorsi ad alto valore urbano, con particolare attenzione ai temi di sostenibilità e innovazione, e nel rafforzamento delle relazioni con enti, istituzioni e comunità locali.

Interpellato per un commento, il presidente della Fondazione Massimo Angelo Deldossi ha spiegato che «l’adesione di Bper ha un significato particolare perché è una scelta coerente con la nostra mission che ci avvicina al territorio di tutta la provincia. Esprimo la mia soddisfazione e quella del consiglio direttivo per l’arrivo di un socio competente su temi che in futuro saranno sempre più centrali, come le soluzioni finanziarie per supportare i Comuni nei loro investimenti».