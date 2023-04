Borgosesia: anche la Carlo Tassara e l’Istituto Atesino nel gruppo dei soci

Dopo che a inizio marzo Carlo Tassara con il 5% e il professore di corporate governance al Politecnico di Milano Francesco Brioschi - con il 7,43%, anche attraverso Sofia Holding - avevano acquisito le rispettive partecipazioni in Borgosesia, quotata su Euronext Milano e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, nei giorni scorsi Dama (società della famiglia del presidente di Borgosesia Mauro Girardi) ha raggiunto con l’Istituto Atesino di Sviluppo l’accordo per la cessione del 19,685% del capitale della società, di cui è amministratore delegato il manager bresciano Davide Schiffer a capo della divisione real estate.

Isa, holding da oltre 90 anni operativa in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe, è focalizzata sull’acquisto di partecipazioni con un’ottica di lungo periodo ed ha storici rapporti con l’economia e la finanza bresciani essendo stata a lungo azionista di Banca San Paolo, quindi di Banca Lombarda e Ubi.

Il punto

L’operazione connessa all’ingresso di Isa nella società quotata milanese prevede un corrispettivo di 8.266.015,12 euro (equivalente a 0,88 euro per azione) oltre a un earn-out (termine noto anche come «pricing earn out clause», strumento di matrice americana, sotteso a predeterminare dei criteri di valutazione del prezzo di vendita in caso di cessione parziale o totale di partecipazioni sociali) che sarà definito, anche sulla base dell’andamento delle quotazioni, allo scadere del terzo anno successivo al primo rinnovo del consiglio di amministrazione assicurando così a Mauro Girardi, presidente e amministratore delegato, compiti e funzioni sostanzialmente analoghe a quelle attuali.

«La crescita di Borgosesia negli ultimi anni è stata importante e superiore anche alle più ottimistiche previsioni che solo pochi anni fa avrei potuto formulare - ha commentato Mauro Girardi - ma ora, per raggiungere nuovi e più importanti obiettivi, è venuto il tempo di coinvolgere nel progetto nuovi azionisti in grado di supportare la società adeguatamente lungo questo percorso. Ritengo quindi che l’ingresso di Isa nell’azionariato vada esattamente in questa direzione».

Il gruppo

Con l’ingresso nel capitale sociale della Carlo Tassara, cresce la componente bresciana composta da imprenditori e professionisti in Borgosesia nel cui consiglio siedono, oltre all’amministratore delegato Schiffer, la commercialista Giulia Lechi, l’avvocato Bartolomeo Rampinelli e l’imprenditore Roberto De Miranda. Il bilancio 2022 si è chiuso con 8,16 milioni di utile, un dividendo unitario di 0,024 pari a 1,145 milioni, 28,8 milioni di investimenti in portafoglio, 22,2 milioni di immobili acquistati direttamente e un ebitda consolidato di 12,3 milioni.

