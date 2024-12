Blu Hotels, la catena di alberghi sbarca a Pinzolo e a Peschiera

La strada intrapresa nel 2020 da Blu Hotels si è rivelata vincente. La decisione dei cugini Nicola Risatti e Fabrizio Piantoni di concentrare gli investimenti sulla riqualificazione delle strutture ed alzare il livello qualitativo degli alberghi ha portato ad una crescita del fatturato di quasi il 25%. «Siamo riusciti ad intercettare la richiesta proveniente dal mercato: c’è una grande fascia intermedia di clienti che non può permettersi il cinque stelle, ma vuole servizi di alta qualità – dichiara il presidente del gruppo, il Cavaliere del lavoro Nicola Risatti –. Il numero globale dei nostri clienti non ha subito grandi variazioni, ma i ricavi sono lievitati».

Da sinistra Fabrizio Piantoni con il presidente Nicola Risatti - Foto © www.giornaledibrescia.it

Tre acquisizioni

Dal 2020 ad oggi il gruppo ha messo sul piatto quasi 50 milioni di euro. Restyling delle strutture, ma anche acquisizioni: tre quelle messe a segno negli ultimi mesi del 2024. Su tutte si segnala l’acquisto per otto milioni di euro del 4 stelle Golf Hotel di Folgaria, che il gruppo gestisce da 20 anni, un asset dismesso dalla famiglia Marangoni di Trento. La struttura (93 camere che verranno ristrutturate) d’estate è frequentata da una clientela appassionata di golf e passeggiate, d’inverno è ideale per lo sci, essendo posizionato direttamente sulle piste.

La seconda operazione riguarda il contratto di gestione della durata di nove anni più nove del Vision Hotel di Peschiera del Garda, boutique hotel 4 stelle superior di recente costruzione. Una struttura caratterizzata dall’uso di sistemi ecologici che rientrano pienamente nella filosofia di Blu Collection, creata quattro anni fa per raggruppare hotel particolari e di design.

La terza operazione è a Pinzolo. Blu Hotels ha stipulato un contratto di affitto della durata di 9 anni per il Beverly Alps Hotel & spa. La struttura è stata recentemente acquistata dalla società Next Hotel che fa parte del gruppo bresciano MyCredit. Il Beverly Alps - famoso per aver ospitato i ritiri di molte squadre di calcio di serie A - ha 41 stanze (tra standard e superior) e 6 suite.

Il gruppo

Con le recenti acquisizioni Blu Hotels ha un portafoglio di 32 hotel (otto sono di proprietà della holding, tre di proprietà della famiglia e 21 sono in affitto), quattro di questi nel Bresciano (a Ponte di Legno, Salò, Limone e Brescia) per un totale di circa 3.000 stanze ed una media di 1 milione di presenza annue. Sono invece circa 1.500 i dipendenti aziendali, la maggior parte con contratto stagionale, e un centinaio le risorse in sede a Salò, dove viene centralizzata la gestione organizzativa. «Investiamo molto nel personale – dichiara Risatti –. Una risorsa è espressamente dedicata ai rapporti con le scuole, dove si organizzano corsi di formazione propedeutici agli stage e al lavoro successivo. Siamo sempre alla ricerca di personale. In questi giorni abbiamo aperto la campagna di recruiting per la stagione 2025: per uno studente fare un’esperienza estiva di lavoro in una struttura alberghiera possa essere molto formativo».

I numeri del 2024

Blu Holding chiuderà l’esercizio 2024 a quota 90 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’esercizio finanziario precedente, con un Ebitda di 10 milioni. L’Adr (incasso medio camera) è di 180 euro (+5/6% rispetto all’anno prima), con un tasso di occupazione medio del 70% e un RevPar (ricavo medio camera) di 125 euro. Il 55-60% delle vendite è diretto, contro un 40% che passa attraverso le online travel agencies.

«L’obiettivo naturalmente è crescere – conclude Risatti –. Dove? Dove c’è opportunità e dove ci sono strutture di livello. Entro il 2027 vogliamo superare i 100 milioni di fatturato». E la seconda generazione? «È già operativa. Sono loro che ci danno la maggiore spinta per la crescita».