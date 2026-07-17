Autoscuola, da Aba il 70% delle patenti per mezzi pesanti nel Bresciano

Patenti per i mezzi pesanti, corsi di aggiornamento, recupero punti. Ma anche assistenza alle autoscuole e supporto alla Motorizzazione, corsi di guida per persone con disabilità. E 102 autoscuole (su 145 nel Bresciano) associate in provincia. Sono servizi e numeri dell’Associazione bresciana autoscuole (Aba), cooperativa attiva da quasi 60 anni, specializzata, tra le altre cose, nell’erogazione di corsi per l’ottenimento della «cqc» – la carta di qualificazione del conducente che abilita alla guida di veicoli pensanti come autobus o camion per conto terzi.
I dati del 2025
Ma non solo. «Lo scorso anno abbiamo rilasciato 423 patenti per autisti di mezzi pesanti e abbiamo avuto 410 partecipanti a corsi di aggiornamento, 308 a quelli per il recupero punti e 25 al corsi per istruttori – racconta il presidente di Aba, Andrea Zorra –. Forniamo servizi alle autoscuole soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti: nel Bresciano siamo la realtà che forma di più in questo ambito, il 70% delle patenti per mezzi pesanti passano dall’Aba. Nella situazione attuale di carenza di autisti, formiamo persone che vengono mandate dalle aziende a formarsi per prendere la patente ma anche persone che vogliono cambiare lavoro».
I servizi
Tra i corsi della cooperativa ci sono anche quelli per ottenere la patente speciale: «Abbiamo una vettura con 13 possibilità di modifica per adattarsi alle diverse esigenze delle persone con disabilità: siamo tra i pochi in provincia a proporre questi corsi», aggiunge Zorra. «E siamo anche gli unici ad avere nella sede una pista per le moto di proprietà, che usiamo per le lezioni di guida per ottenere le patenti per i motocicli».
I corsi sono in presenza nella sede di via Castagna, ma la parte burocratica, ormai, è tutta telematica: «Oggi la motorizzazione è tutta digitale, dall’iscrizione all’esame è tutto online, ed è un bene che sia così».
Fiducia
In generale, spiega Zorra, «come Aba ci interfacciamo sempre con la Motorizzazione, collaborando con loro anche per gli esami di guida: gli facilitiamo molto il lavoro e infatti c’è tra di noi una relazione di amicizia, fondata su trasparenza e correttezza».
Per le autoscuole, dice il presidente di Aba, «far parte della cooperativa vuol dire trovare serietà e qualità nei servizi. Per fare un esempio, dal momento che ci occupiamo anche di rinnovo patenti spesso vengono da noi le forze dell’ordine per fare dei controlli: l’anno scorso sono venuti circa 50 volte e hanno sempre trovato tutto in regola. Questo per le autoscuole associate è un pregio: perché è un rapporto che fa crescere il livello di sicurezza in tutta la provincia e perché loro possono poi riversare sui loro clienti i nostri servizi. In questo senso – conclude – siamo una realtà unica in Italia: i nostri soci partecipano attivamente e ci distinguiamo per la diversificazione e il pregio dell’offerta».