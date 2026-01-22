Assegno Unico: in 11 mesi a Brescia 450 milioni per 132mila famiglie

Nei primi undici mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie bresciane per l’assegno unico e universale per i figli a carico quasi 450 milioni di euro. Il dato emerge dall’Osservatorio Inps pubblicato nella giornata di ieri.

Sono in totale 132.572 le famiglie che hanno beneficiato dell’assegno per un importo medio mensile per nucleo di 284 euro, dato leggermente più alto della media nazionale per nucleo familiare che è di 273 euro.

I dati nazionali

A livello nazionale è di 18,1 miliardi di euro il totale erogato, che si aggiunge ai 19,9 miliardi del 2024. L’Inps nell’Osservatorio sull’assegno unico ha segnalato che sono 6.279.392 i nuclei familiari che nel 2025 hanno ricevuto almeno una volta l’assegno nel 2025, per un totale di 9.935.828 figli. Se invece si guarda alla media mensile nei primi 11 mesi del 2025 hanno ricevuto l’assegno 5.998.698 famiglie per 9.478.966 figli.

Leggi anche Non basta un assegno per aiutare le famiglie

L’assegno medio per famiglia nei primi 11 mesi è stato di 273 euro mentre quello per figlio è stato di 173 euro. L’importo medio per figlio a novembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima dell’indicatore (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro) e a 224 euro per la classe di Isee minima (fino a 17.227,33 euro per il 2025).

Figli unici

Oltre la metà delle famiglie che hanno ricevuto il beneficio lo ha avuto a fronte di un solo figlio. A novembre 2025, infatti, 3.164.351 famiglie hanno ricevuto l’assegno per un solo figlio con una media di 150 euro per richiedente, 2.224.370 famiglie hanno ricevuto l’assegno per due figli ( per 332 euro a famiglia) mentre 445.670 nuclei hanno avuto il beneficio per tre figli (per una media di 658 euro a famiglia).

Leggi anche Nel nuovo Isee cambia il calcolo della prima casa

Hanno ricevuto l’assegno per sei figli o più 4.553 nuclei per un importo medio mensile di 1.941 euro. Circa la metà dei figli per i quali è stato pagato l’assegno unico sono in famiglie con l’Isee all’interno della fascia più bassa (fino a 17.227,33 euro).

In questa fascia a novembre sono stati versati i contributi per 4.779.556 figli, con una media di 224 euro a figlio. All’interno di questa fascia i figli che sono in famiglie con Isee inferiore a fino a 5.696,87 euro a novembre erano 1.683.325 per 227 euro medi a figlio. Nella fascia successiva ( tra 17.227,34 e 22.969,78 euro) ricadono 1.040.570 figli per 206 euro medi a figlio.

Nella fascia di reddito più alta rientrano 260.766 figli con una media di 56 euro a testa ricevuti mentre i figli per i quali non è stato presentato l’Isee sono stati nel mese 1.652.831 per un importo medio ricevuto di 58 euro. Nel mese i figli disabili per i quali è stato ricevuto l’assegno unico sono stati 452.519 per un importo medio di 256 euro.