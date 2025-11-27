Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Apostoli Daniele a Dubai coi maxi portoni in pvc da 60 metri

L’azienda di Montirone sta partecipando al Big Five Global: la sua «Saildoor» costruita per servire aeroporti, attività della logistica o anche hangar militari
I portoni da 60 metri della Apostoli Daniele - © www.giornaledibrescia.it
I portoni da 60 metri della Apostoli Daniele - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il mondo arabo, in forte sviluppo, ha sempre più bisogno della creatività e della perizia tecnica delle imprese bresciane. Tra i prodotti più difficili da trovare e forse anche da pensare che il made in Brescia ha portato in questi giorni al Big Five Global di Dubai ci sono le chiusure industriali, vale a dire grandi portoni ad avvolgimento o impacchettamento rapido in pvc, creati per separare un ambiente da un altro nel medesimo spazio, come possono essere un magazzino dal reparto produttivo, in modo non fisso e quindi facilmente e velocemente apribile.

A mettere in mostra questo prodotto particolare al Trade Centre della più grande fiera mondiale dedicata al settore delle costruzioni (da lunedì 24 a oggi, 27 novembre) è la Apostoli Daniele, azienda con quartier generale e produzione a Montirone, in via Palazzo, che negli Emirati Arabi ha portato anche un prodotto specifico, la «Saildoor», una porta ad impacchettamento in pvc, di grandi dimensioni, che può raggiungere i 60 metri di larghezza e i 35 di altezza, dotata della massima capacità (livello 5) di resistenza al vento, studiata e costruita per servire aeroporti, attività impegnate nella logistica o anche hangar militari.

Il punto

Un lavoro richiesto da molte grandi aziende quindi quello in cui è specializzata la Apostoli, che nel recente passato ha visto installazioni anche al porto di La Spezia e in Senegal. Il catalogo dell’impresa cittadina comprende anche porte sezionali coibentate, pedane di carico (tamponamento a cuscinetto e pedane idrauliche) e le tradizionali porte a impacchettamento e avvolgimento, e tende tecniche e tendaggi per il mondo contract.

Avviata nel 1959 producendo tende alla veneziana, Apostoli Daniele realizza oggi molte soluzioni oltre che industriali anche a uso residenziale. Di queste fanno parte le tende a rullo, veneziane e tende da sole, ma anche le porte rapide per ogni esigenza.

Lo stabilimento di Montirone sviluppa anche progetti su misura di alto contenuto tecnologico. In via Palazzo lavorano oggi 62 dipendenti, diretti dai soci Giuseppe Scalvenzi, Rosa Apostoli, Daniela Scalvenzi Apostoli e Luca Scalvenzi Apostoli. Il fatturato 2025 è stimato in 9 milioni di euro, in leggera crescita sugli 8,7 milioni del 2024.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Apostoli DanieleDubai
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario