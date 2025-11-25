Il mondo delle costruzioni bresciane in fiera a Dubai con Pro Brixia

Ci saranno quarantuno aziende bresciane presenti, con l’organizzazione di Pro Brixia-Azienda speciale della Camera di commercio di Brescia, alla manifestazione internazionale «Big 5 Global», 45esima edizione del Salone internazionale dei Prodotti per l’industria edile ed il Comparto termoidraulicosanitario, che aprirà i battenti domani al World Trade Center di Dubai, dove sarà visitabile fino a sabato 29 novembre.

Sostenuta dal Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi, la fiera è un evento di spicco nel panorama extraeuropeo e ospita venti padiglioni nazionali che mettono in risalto le soluzioni costruttive di diversi Paesi, sottolineando l’importanza della collaborazione industriale per frenare l’impatto del cambiamento climatico. In altre parole, la fiera Big 5 Global a Dubai è un evento di fondamentale importanza per il settore delle costruzioni a livello internazionale, poiché rappresenta il punto di incontro più importante per il Medio Oriente e un’occasione cruciale per esplorare opportunità di crescita, lanciare nuovi prodotti e comprendere le tendenze future. La sua rilevanza deriva dal concentrare professionisti globali, aziende innovative e discussioni su temi come lo sviluppo sostenibile, la tecnologia e la digitalizzazione delle città, allineandosi con le visioni di sviluppo della regione.

Il punto

Si tratta in sostanza di un’importante vetrina per le aziende del comparto edile attive sul nostro territorio, che saranno disposte in una collettiva dislocata su 508 metri quadrati di superficie espositiva.

«Big 5 Global» offre infatti ai visitatori una vasta gamma di prodotti e servizi innovativi, suddivisi in sei settori principali: edilizia generale, infrastrutture, energia e ambiente, tecnologie digitali, interni ed esterni, e sicurezza e protezione.

L’obiettivo primario dell’iniziativa di Pro Brixia è di promuovere l’eccellenza e le principali innovazioni di prodotto delle aziende, supportare le imprese e favorire le opportunità commerciali per l’export italiano, in ragione dell’importanza che riveste il dinamico settore delle costruzioni nel mercato emiratino, caratterizzato da progetti di costruzione in crescita in diversi settori, come l’edilizia commerciale, l’edilizia residenziale, l’edilizia industriale, le infrastrutture e l'edilizia energetica e dei servizi pubblici.

Migliaia di visitatori

La manifestazione più importante del Medio Oriente dedicata al settore dell'edilizia riunisce migliaia di professionisti del settore, tra cui architetti, ingegneri, imprenditori, fornitori e investitori. Lo confermano i numeri, che sono eloquenti: nel 2023 la fiera ha visto la presenza di 2.200 espositori provenienti da 166 Paesi ed oltre 80.000 visitatori.

Saranno proposti anche numerosi eventi collaterali, come conferenze, workshop, premi e incontri B2B, che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti e forniranno tutti gli aggiornamenti sullo stato dell’arte del settore. Inoltre, va ricordato che Big 5 Global si affianca ad otto eventi specializzati che consentono ai professionisti del settore di reperire prodotti per ogni fase dei progetti di costruzione: The Big 5 Heavy, Middle East Concrete, Windows Doors & Facades Event, Gulf Glass, Hvac R Expo, Middle East Stone, Urban Design & Landscape Expo e FM Expo.

Le aziende bresciane

Di seguito l’elenco dei partecipanti nella collettiva organizzata da Pro Brixia: Alba di Rodengo Saiano, Pentagono Rubinetterie di Gussago, Tfl Franzoni di Villa Carcina, F.lli Facchinetti di Lumezzane, Enolgas Bonomi di Concesio, Sina Serrature di Sale Marasino, Icsa Serrature di Concesio, Gpv International di Maclodio, Arven di Maclodio, Elektrovent di Soiano del Lago, Gbm Building Equipments di Porzano di Leno, Bonomini di Borgosatollo, Gnutti Rubinetterie di Nave, Sipar di Piancamuno, Errecom di Corzano, Bambpi di Lonato, Gnali Bocia di Lumezzane, Ital-Tap di Lumezzane, Oro & Oro di Nuvolera, Gabrieli Hw di Lumezzane, Peka-Plast di Montichiari, Unival di Lumezzane, Eurodoccia di Sarezzo, Demm Rubinetteria di Marmentino, Cotali Water Works di Bedizzole, Fimet Maniglie di Casto, International Drops di Sarezzo, Silme di Vestone, Ivars di Vestone, Aerauliqa di Montichiari, Apostoli Daniele di Brescia, Rtm di Pisogne.