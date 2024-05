Antares Vision, a giugno il piano strategico 2023-2026

«Il 2024 rappresenta un punto di svolta epocale per il futuro dell’azienda». L’amministratore delegato di Antares Vision non ha dubbi e lo mette nero su bianco, annunciando in una nota pubblicata sul sito di Borsa Italiana anche la prossima definizione di un «piano strategico 2023-’26», che verrà presentato entro metà giugno.

Il primo trimestre

In attesa di conoscere i dati di bilancio del 2023, che verranno illustrati il 27 maggio, ieri il Cda della società bresciana ha approvato i dati del primo trimestre di quest’anno: «I risultati mi rendono particolarmente soddisfatto perché, al di là dei numeri, questo trend positivo dimostra in concreto la grande disponibilità di tutta l’azienda a percepire il cambiamento e a supportarlo in modo proattivo», scrive Gianluca Mazzantini. Le sue aspettative, però, vanno inevitabilmente a scontrarsi con i timori espressi venerdì in assemblea dai dipendenti di Antares Vision, in particolare modo da quei lavoratori (402 in totale) attivi nello stabilimento di Travagliato e sui quali pende il recente avvio di una procedura di licenziamento collettivo che riguarderà 54 di loro. A tal proposito, domani è in programma un primo incontro tra i vertici del gruppo bresciano e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Mazzantini si dice comunque «fiducioso che i risultati futuri saranno in linea con le aspettative anche grazie a una risposta e un approccio molto positivi dell’azienda e dei dipendenti alla nuova vision, alla nuova organizzazione e ai nuovi processi».

I numeri

I dati dei primi tre mesi del 2024, in effetti, rafforzano le sue attese. Da gennaio a fine marzo, Antares Vision ha realizzato ricavi netti consolidati per 42,6 milioni, registrando una crescita del 7,2% sullo stesso periodo del 2023. Inoltre, sempre nei primi tre mesi di quest’anno, la società ha riportato un incremento degli ordini dell’8% «trainati su base geografica dall’Italia, dall’Europa e dall’area Africa & Middle East», sottolineano da Travagliato. Tant’è che dal quartier generale non nascondono le stime di una futura crescita dei ricavi.

Una previsione a cui si aggiunge un’assicurazione da parte dell’amministratore delegato di Antares Vision: «L’azienda si sta impegnando al massimo per uscire da una situazione non facile e sta recependo il messaggio di un nuovo modo di lavorare». Un impegno che necessariamente contemplerà anche «azioni di contenimento e taglio costi, uniti a un efficientamento della produzione, che dovrebbe portare a un miglioramento della marginalità in termini di Ebitda - conferma la nota -. Inoltre, a una migliore gestione del capitale circolante netto, e a una più attenta politica di spese per gli investimenti».