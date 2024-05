«Antares Vision: ci sono le condizioni per la solidarietà»

Oltre duecento lavoratori presenti in assemblea «No ai licenziamenti: qual è il piano aziendale?»

Antares Vision è specializzata nella realizzazione di impianti per la tracciabilità dei prodotti - © www.giornaledibrescia.it

Una situazione così delicata, contraddistinta da un comune timore di perdere il proprio posto di lavoro, non si era mai vissuta a Travagliato. Tant’è che ieri oltre duecento dipendenti in presenza e molti altri collegati da remoto hanno animato l’assemblea sindacale convocata dai sindacati metalmeccanici locali nel quartier generale di Antares Vision. Il gruppo bresciano, fondato sedici anni fa e quotato in Borsa, dopo un percorso di crescita importante, da alcuni mesi sta vivendo una fase piutt