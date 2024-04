Aler sperimenta a Brescia una nuova tecnica per rendere un edificio anti-sismico

Per la prima volta nel Bresciano, Aler sta sperimentando una nuova tecnica di adeguamento sismico di uno dei suoi edifici multipiano, vale a dire l’isolamento alla base dell’immobile. Si tratta di una tecnologia che apporta notevoli vantaggi: oltre a evitare il collasso della struttura, salvaguarda soprattutto il contenuto impiantistico e tecnologico dell'edificio, che rappresenta circa l’80 percento del suo valore.

La tecnica si basa sul concetto di disaccoppiare il moto del terreno da quello dell'edificio, inserendo tra le fondamenta e la base dei dispositivi (gli isolatori) molto elastici, che si deformano durante il terremoto, lasciando la struttura sovrastante intatta.

Aler, che solo in Lombardia possiede 420 immobili a rischio sismico medio alto, sta impiegando questa tecnologia (utilizzata ad esempio anche nel «Progetto Case» per la ricostruzione de L'Aquila) su una palazzina in via Drammis.