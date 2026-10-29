AgrobrescianoVita, il welfare cresce con la convenzione a 232 centri sanitari

Dalla prevenzione sanitaria al sostegno alle famiglie, dalle attività culturali all’educazione finanziaria. AgrobrescianoVita Ets amplia il proprio ruolo sul territorio bresciano puntando su un modello di welfare di prossimità che mette al centro le persone e i loro bisogni. L’associazione mutualistica - di cui Bcc Agrobresciano appartenente al gruppo Bcc Iccrea - è socio fondatore, registra una crescita degli associati e consolida la propria rete di servizi, con l’obiettivo di rendere più accessibili le prestazioni e rafforzare il legame tra comunità, famiglie ed economia locale. I numeri ci spiegano la dimensione raggiunta dall’attività: sono 232 i centri sanitari convenzionati, tra cui gli Spedali Civili di Brescia, la Fondazione Poliambulanza e il Gruppo San Donato, a cui si aggiungono 100 esercenti e strutture convenzionati negli ambiti non sanitari. Un sistema che consente ai soci di accedere a opportunità e agevolazioni in diversi settori, dalla salute al tempo libero, passando per la formazione e l’assistenza familiare.
Le aree di intervento dell’associazione
La tutela della salute rappresenta uno dei pilastri dell’associazione. Attraverso AgrobrescianoVita Salute, i soci possono beneficiare di sconti, convenzioni, campagne di prevenzione e coperture sanitarie integrative. Proprio le iniziative dedicate alla prevenzione hanno registrato un riscontro significativo nelle edizioni degli ultimi anni, con appuntamenti che hanno esaurito i posti disponibili.
Il calendario prosegue anche a novembre con due nuove campagne. Sabato 21 novembre, al Poliambulatorio Sant’Agata di Ghedi, è previsto un appuntamento dedicato al benessere femminile, con particolare attenzione alle donne che non hanno mai effettuato una visita ginecologica con ecografia, non svolgono controlli da tempo o non sono già seguite da uno specialista.
Sabato 28 novembre, al Poliambulatorio Medical Isocenter di Isorella, sarà invece possibile effettuare visite dermatologiche specialistiche con mappatura dei nei per la prevenzione dei tumori della pelle. Entrambe le iniziative sono gratuite per i soci, con prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento dei posti disponibili.
Le iniziative per i nuovi nati
Accanto alla salute, AgrobrescianoVita Famiglia offre sovvenzioni per i nuovi nati, le attività sportive e culturali, le necessità scolastiche e le iscrizioni universitarie. AgrobrescianoVita Tempo Libero propone viaggi e iniziative culturali, mentre AgrobrescianoVita Cultura e Formazione promuove convegni ed eventi formativi. Quattro ambiti che traducono lo spirito mutualistico in strumenti concreti di sostegno alla vita quotidiana. Infine, tra le iniziative più recenti rientra il progetto «Educazione finanziaria per scelte consapevoli», promosso dall’associazione per favorire l’alfabetizzazione finanziaria della comunità, in coerenza con le proprie finalità statutarie.