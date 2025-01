Agricoltura, energia e incentivi 2025 nel Tg Economia di Teletutto

Agricoltura in primo piano nella nuova edizione del Telegiornale dell’Economia di Teletutto di lunedì 20 gennaio (che potete rivedere in cover a questo articolo). Due i servizi dedicati ad altrettanti convegni organizzati alla 67esima edizione della Fiera di Lonato. Coldiretti si è occupata di innovazione, mentre Confagricoltura della normativa nitrati.

L’apertura della 67esima Fiera di Lonato è stata l’occasione per fare il punto su due temi fondamentali. L’innovazione anche nei campi è ciò di cui si è occupato il convegno organizzato da Coldiretti, mentre la normativa nitrati e la richiesta a Bruxelles di modificarla è stata al centro di un convegno di Confagricoltura.

Nel Tg, curato e condotto da Laura Bergami, si affronta, poi, il tema del costo dell’energia elettrica. Gli aumenti del gas, di natura speculativa, si ripercuotono, infatti, anche sulle bollette delle aziende, in particolare di quelle energivore.

Legge di Bilancio 2025

L’analisi dell’andamento settimanale della borsa della scorsa settimana riserva qualche bella sorpresa anche per alcune delle bresciane quotate a Piazza Affari, mentre del Piano 5.0 e delle modifiche intervenute a seguito della legge di Stabilità si parla in un servizio che dà conto dell’incontro che si è tenuto in Sala Libretti del Giornale di Brescia.

Leggi anche Focus su Piano Transizione 5.0 e incentivi 2025 nel Tg Economia

Infine la rubrica del professor Menoncin parla di inflazione, che nell’area Ue dovrebbe stabilizzarsi intorno al 2%, mentre quella negli States potrebbe arrivare al 2,6%, e ci spiega perché il dato non va preso solo come una buona notizia.