Focus su Piano Transizione 5.0 e incentivi 2025 nel Tg Economia

Dopo la pausa natalizia riparte con i consueti orari, il lunedì sera alle 20.05 e il martedì mattina alle 10.40, il Tg Economia, curato e condotto da Laura Bergami, in onda su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it).

L'incontro al GdB

I servizi di apertura dell’edizione di oggi sono dedicati a una serie di approfondimenti sul Piano Transizione 5.0. Si parte con l’incontro «Legge di bilancio 2025: tutte le novità» che si terrà oggi, martedì 14 gennaio alle 17 in Sala Libretti al Giornale di Brescia, durante il quale verrà spiegato come la legge di stabilità è intervenuta sul 5.0 per semplificarne l’accesso e che oltre che in presenza può essere seguito in streaming sul sito del GdB.

Altri servizi sempre sullo stesso tema parlano di come anche il mondo dell’artigianato deve aprirsi sempre più al digitale e di quali siano i principali incentivi previsti nel 2025.

Il telegiornale prosegue, poi, con un servizio dedicato alla Vaia Car di Calvisano, che si è piazzata sul secondo gradino del podio fra le aziende di medie dimensioni al Galà dei Bilanci del Giornale di Brescia.

Oltre alla consueta analisi dedicata alla borsa e all’andamento dei titoli bresciani quotati a Piazza Affari torna la rubrica del professor Francesco Menoncin il cui approfondimento è incentrato sui dati occupazionali diffusi dall’Istat il 7 gennaio.