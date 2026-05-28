Aeroporto Montichiari, Pasini confermato presidente di Abem

Giuseppe Pasini è stato confermato alla guida di Abem, società aeroporto Brescia e Montichiari, anche per il triennio 2026-2029. «Il movimento delle merci, supportato da una moderna intermodalità e dall’efficacia delle vie aeree, non è un semplice indicatore industriale, ma un pilastro essenziale di competitività per le nostre imprese, per le comunità e per l’intero territorio bresciano – ha riportato in una nota il presidente del gruppo Feralpi e di Confindustria Lombardia –. Montichiari possiede potenzialità straordinarie e uniche nel panorama del Nord Italia. Tuttavia, dobbiamo constatare come queste potenzialità rischino di rimanere inespresse. Chi detiene la proprietà e il controllo industriale dell’asset ad oggi non ha tradotto in cantieri e realtà concreta gli investimenti infrastrutturali e logistici da lungo tempo annunciati. L’impegno per i prossimi anni è proprio quello di fare in modo che le potenzialità di questo scalo vengano realmente espresse».