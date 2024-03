Ad aprile torna Cosmodonna, una fiera che va oltre moda e cosmetici

Dalla cosmesi alla moda fino alla formazione professionale per le donne. Dal 19 al 22 aprile al Brixia Forum di Brescia torna Cosmodonna, la fiera interamente dedicata all'universo femminile organizzata da Area Fiera con sei aree tematiche ed esperienziali. A partire dal mondo del fashion, settore con un giro d'affari da 26 miliardi in Lombardia, con panel dedicati all'armocromia, alla costruzione di un guardaroba ma anche alla moda sostenibile.

A Cosmodonna, infatti, sarà possibile conoscere le ultime novità, come per esempio la linea di camicie che non hanno bisogno di essere stirate grazie a un tessuto interlock o i capi di abbigliamento realizzati con materiali rigenerati e riciclatici. Stesso discorso per quanto riguarda la cosmetica, comparto che in Lombardia ha la più alta densità di aziende, di cui il 7% nel Bresciano, con un fatturato da 5,5 miliardi e 18mila addetti in tutta la regione.

Il programma

Quattro giorni di approfondimenti con oltre 40 relatori per parlare di benessere femminile, ma anche di aspetti più tragici come i femminicidi con la partecipazione di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense. L'obiettivo è anche quello di promuovere la salute delle donne con un focus sulla prevenzione, dall'alimentazione agli screening oncologici, in un confronto tra specialisti con la collaborazione di Asst Spedali Civili di Brescia, Fondazione Poliambulanza, Istituto Clinico Città di Brescia, Istituto Clinico S. Anna e l'Istituto Clinico S. Rocco del Gruppo San Donato e la possibilità di avere consulenze del Poliambulatorio Oberdan e X-Ray Service direttamente in fiera. Si parlerà poi di gender pay gap, ovvero la differenza nelle retribuzioni tra uomini e donne che solo in provincia di Brescia, nel 2021, ha registrato uno squilibrio del 15,3% in favore dei maschi, e di ruoli manageriali che vedono una presenza di donne nel nostro Paese soltanto del 28%.

Non solo moda e cosmesi

Spazio anche all'educazione affettiva, all'uso dei social network, alla sessualità, argomento ancora tabù, e alla formazione professionale: «Sei dei nostri 19 centri di formazione accreditati della provincia di Brescia - spiega Flavio Bonardi, coordinatore tavolo enti di formazione di Brescia - saranno presenti a Cosmodonna con 256 studenti, prevalentemente ragazze, e 26 docenti che si alterneranno all'interno di uno spazio messo a disposizione da Area Fiera. Qui mostreranno quello che hanno imparato nei nostri percorsi formativi gratuiti e avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo delle imprese». Un argomento centrale anche nelle politiche della Regione Lombardia: «Credo fermamente nell'importanza di eventi che hanno l’obiettivo di sottolineare il valore della donna sia nel mondo della formazione che nel mondo del lavoro. Una misura che sta funzionando particolarmente è la certificazione della parità di genere, ricevuta nell’ultimo anno da 363 imprese» commenta l'assessore regionale a Formazione e Lavoro Simona Tironi, annunciando che «stiamo lavorando a un progetto per il ritorno a lavoro delle donne dopo la maternità».

Con l’avviso di «Formazione Continua», dal 2023 a oggi in Lombardia hanno presentato domanda di voucher 2500 aziende per la formazione di 12.200 lavoratrici di cui 560 libere professioniste. Attraverso il programma «Gol» dal giugno 2022 sono oltre 34mila le donne che hanno sottoscritto un contratto di lavoro, di cui 2.771 a tempo indeterminato. Con la misura «Formare per assumere», invece, nell’ultimo anno sono più di 1200 le donne assunte con incentivi finanziati dalla Regione. Provvedimenti che hanno portato a un incremento delle donne occupate nella provincia di Brescia, dalle 217mila del 2022 alle 224mila del 2023. Tironi si dice soddisfatta anche per il coinvolgimento dei centri di formazione professionale: «Per loro - conclude - sarà una esperienza preziosa perché potranno confrontarsi e toccare con mano il mondo del lavoro che hanno scelto e che li sta aspettando».