A2A, balzo dei ricavi e progetto data center: «A Brescia cantieri nel 2027»

Nel primo trimestre dell’anno, A2A fa il pieno di ricavi superando i 4,5 miliardi (+15% sul 2025) e accelerando sulla transizione ecologica. Un obiettivo che secondo l’amministratore delegato Renato Mazzoncini, rappresenta una «leva fondamentale per l’indipendenza energetica nazionale e per la stabilizzazione dei prezzi per famiglie e imprese. Auspichiamo – aggiunge rivolgendosi al Governo – un’evoluzione del quadro normativo che ne acceleri lo sviluppo».

In tal senso il gruppo conferma il proprio impegno con «investimenti per 315 milioni di euro – rimarca il manager – in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul fronte rinnovabili – prosegue – la capacità installata ha raggiunto 2,7 Gw, grazie all’entrata in esercizio di nuovi impianti eolici e fotovoltaici e la produzione green è incrementata del 14%, consolidando il ruolo di A2A a favore della crescita dell’autonomia energetica del paese».

Non solo. Mirando a orizzonti più lontani, in call con i giornalisti Mazzoncini ha annunciato che in A2A sono stati individuati i data center «su cui lavorare per primi». Saranno a Brescia e Cassano d’Adda: «Ci stiamo muovendo secondo la nostra timeline che ipotizzava di poter aprire già nel 2027 il primo cantiere e contiamo di farcela – ha spiegato –. Da quando abbiamo presentato il piano industriale (che ha tra i pilastri proprio i data center, ndr) tantissimi operatori sono venuti a trovarci, perché ad esempio hanno interesse a collegare i loro impianti al teleriscaldamento, e quindi per esempio in diversi casi qua a Milano e in autunno vedrete sicuramente inaugurare nuovi impianti connessi come quello di Brescia al teleriscaldamento. Altri invece vogliono fare co-sviluppo insieme a noi di tutto il data center».

Sotto la lente

Torniamo ai conti del primo trimestre. A2A registra un calo del 4%, a 647 milioni, del Margine operativo lordo e del 9%, a 372 milioni, del risultato operativo, mentre l'utile rettificato scende dell’11% a 221 milioni e l'utile netto del 15% a 216 milioni. Complici le «voci straordinarie negative – spiega una nota – pari a 5 milioni di euro, iscritte come "imposte", che si riferiscono all’incremento temporaneo del +2% dell’aliquota Irap, introdotto con il Decreto Energia».

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Piazza Affari ha comunque reagito con un rialzo del titolo fino al 2,5%, per segnare un progresso finale dello 0,99% a 2,34 euro. Circa il 70% degli investimenti sarà destinato a progetti di sviluppo e potenziamento delle reti di distribuzione, per la crescita di impianti fotovoltaici e dell’economia circolare. L’energia elettrica venduta al dettaglio è cresciuta del 24% a 8,1 TWh, grazie soprattutto ai clienti professionali e la quota di energia verde venduta è cresciuta del 17% a 2,7TWh. Per l’intero esercizio A2A conferma le previsioni di un margine operativo lordo compreso tra 2,21 e 2,25 miliardi e un utile netto rettificato tra 0,63 e 0,66 miliardi di euro.

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Nel frattempo è stato approvato un nuovo ciclo di emissioni obbligazionarie fino a 2,9 miliardi da collocare entro l’aprile del 2029, mentre sul fronte della disputa con la Regione Campania per la gestione del termovalorizzatore di Acerra, il gruppo annuncia il ricorso verso il lodo dell’Anac «assunto a maggioranza con parere dissenziente. Il contenzioso – spiega Mazzoncini – è legato al prezzo di vendita dell’energia prodotta, abbiamo fatto degli accantonamenti, ma al momento non possiamo dire la cifra».