A Montecolino la medaglia d’oro per la partnership con Fiera Milano

Il premio ricevuto al concorso internazionale Ufi: nel 2023 il fatturato sale del 21% e arriva a 28 milioni, l’utile è di 3 milioni

Montecolino è un'azienda leader nella produzione di investimenti in tessuto © www.giornaledibrescia.it

Le Olimpiadi in questo caso non c’entrano nulla, anche se la medaglia d’oro conquistata dal «team» Montecolino arriva proprio dalla Francia. Dopo aver sfiorato il podio nel 2021, con il progetto «montECOlino Recycling Carpet» e aver centrato l’argento nel 2023 con l’innovativo progetto legato al riciclo della moquette delle fiere, la società dei fratelli Fontana si aggiudica l’«oro» al concorso internazionale Ufi, l’associazione con sede in Francia che riunisce gli organizzatori di fiere e centr