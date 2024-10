A Brescia il salone del barbiere Erjon è aperto 7 giorni su 7

La passione di Erjon Prendi per le acconciature affonda le radici nei luoghi che l’hanno visto crescere: in Albania, da dove se ne è andato nel 1999 a 10 anni; in provincia di Palermo, dove ha vissuto e appreso i primi rudimenti dell’arte del barbiere; a Brescia, dove si è trasferito a fine 2018. E dove, lo scorso dicembre, ha aperto il suo primo salone, Marnier, in via Trieste.

Leggi anche Boom di imprese di stranieri: a Brescia sfiorano quota 14mila

«La passione per questo lavoro è nata presto – spiega -, avevo 17 anni e studiavo elettrotecnica, prima pensavo di voler diventare un ingegnere». Studi portati a termine andando a scuola il mattino e facendo l’apprendista in salone nel pomeriggio. «Nel 2009 mi sono diplomato e ho lavorato poi per una decina d’anni nel salone dove avevo iniziato, a San Giuseppe Jato, dove ho appreso le basi di quest’arte, e nel frattempo ho frequentato due accademie triennali per continuare a formarmi».

Dopo la prima esperienza Erjon si sposta a Partinico (Palermo) per altri due anni, finché nel 2018 si classifica sesto ad un concorso nazionale. «Da lì in poi sono arrivate le chiamate dal Nord. Sono stato assunto in un’azienda milanese con negozi succursali a Brescia e lì ho lavorato fino al 2023. Ho poi capito che era arrivato il tempo di realizzare il mio sogno». Il 7 dicembre 2023 Erjon ha aperto il suo salone, con annessa linea di prodotti e app per le prenotazioni. «Qua sto bene, lavoro con una collega, Esmeralda, e da poco abbiamo un altro ragazzo: siamo aperti 7 giorni su 7, per offrire il nostro servizio. Pregiudizi sulle mie origini? Mai, faccio parlare il mio lavoro».