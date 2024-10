Boom di imprese di stranieri: a Brescia sfiorano quota 14mila

Elio Montanari

Sette aziende su dieci hanno un solo addetto. Le nazionalità più rappresentate si confermano quella rumena, pakistana e cinese

Cresce il numero di imprese di stranieri nel Bresciano

Crescono costantemente e da tempo le imprese degli stranieri operative nella nostra provincia. E, cosa non irrilevante, aumentano di numero a fronte di una riduzione dello stock delle imprese del territorio. Secondo i dati della Camera di Commercio di Brescia nel 2011 le 11.391 imprese straniere rappresentavano il 9,3% del totale registrate in provincia di Brescia. Si considerano come «straniere» le imprese la cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al