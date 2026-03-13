Da Vinci 4.0, sono aperte le iscrizioni all’hackathon per le scuole

Il progetto Da Vinci 4.0 entra nella sua fase operativa, dopo la mattinata di teoria all’Auditorium Santa Giulia. Il grande appuntamento è con l’AI@School Hackathon, in programma per la giornata di martedì 13 maggio, dalle 8.30 alle 18.30, negli spazi di Csmt Innovation Hub in via Branze 45 a Brescia. Un passaggio dalla riflessione alla pratica, dove le idee degli studenti diventeranno il punto di partenza per immaginare nuovi modi di vivere la scuola nell’era delle tecnologie ad intelligenza generativa.

Come partecipare

Per partecipare le scuole sono invitate a candidare una o più squadre di studenti. Ogni team dovrà essere composto da un minimo di tre e un massimo di sette partecipanti, accompagnati da un docente referente. Non sono richieste competenze specifiche in ambito tecnologico: l’hackathon è pensato per valorizzare soprattutto capacità di analisi, creatività e lavoro di squadra. Durante la giornata i gruppi lavoreranno insieme allo sviluppo delle proprie proposte, confrontandosi con studenti provenienti da altri istituti e presentando poi le idee elaborate davanti a una giuria. Un’esperienza che mette al centro il processo di progettazione, la collaborazione e la capacità di tradurre un’intuizione in una proposta strutturata.

Per facilitare la preparazione delle scuole, nelle prossime settimane sarà organizzato un webinar di accompagnamento, durante il quale verranno illustrate nel dettaglio le sfide dell’hackathon e le modalità di svolgimento della giornata.

Gli istituti interessati possono candidare le proprie squadre inviando una mail a gdbdavinci@giornaledibrescia.it, indicando nome e indirizzo email del docente accompagnatore, i nomi degli studenti partecipanti, il nome dell’istituto e il nome del team. Le iscrizioni verranno confermate via email fino a esaurimento dei posti disponibili.