Giornale di Brescia
Abbonati
Da Vinci 4.0Scuola

Da Vinci 4.0, sono aperte le iscrizioni all’hackathon per le scuole

Giulia Camilla Bassi
La sfida si rivolge alle scuole superiori sia scientifiche che umanistiche: appuntamento il 13 maggio negli spazi del Csmt in via Branze a Brescia
Una precedente edizione dell'hackathon di Da Vinci 4.0 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Una precedente edizione dell'hackathon di Da Vinci 4.0 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
AA

Il progetto Da Vinci 4.0 entra nella sua fase operativa, dopo la mattinata di teoria all’Auditorium Santa Giulia. Il grande appuntamento è con l’AI@School Hackathon, in programma per la giornata di martedì 13 maggio, dalle 8.30 alle 18.30, negli spazi di Csmt Innovation Hub in via Branze 45 a Brescia. Un passaggio dalla riflessione alla pratica, dove le idee degli studenti diventeranno il punto di partenza per immaginare nuovi modi di vivere la scuola nell’era delle tecnologie ad intelligenza generativa.

Come partecipare

Per partecipare le scuole sono invitate a candidare una o più squadre di studenti. Ogni team dovrà essere composto da un minimo di tre e un massimo di sette partecipanti, accompagnati da un docente referente. Non sono richieste competenze specifiche in ambito tecnologico: l’hackathon è pensato per valorizzare soprattutto capacità di analisi, creatività e lavoro di squadra. Durante la giornata i gruppi lavoreranno insieme allo sviluppo delle proprie proposte, confrontandosi con studenti provenienti da altri istituti e presentando poi le idee elaborate davanti a una giuria. Un’esperienza che mette al centro il processo di progettazione, la collaborazione e la capacità di tradurre un’intuizione in una proposta strutturata.

Per facilitare la preparazione delle scuole, nelle prossime settimane sarà organizzato un webinar di accompagnamento, durante il quale verranno illustrate nel dettaglio le sfide dell’hackathon e le modalità di svolgimento della giornata.

Gli istituti interessati possono candidare le proprie squadre inviando una mail a gdbdavinci@giornaledibrescia.it, indicando nome e indirizzo email del docente accompagnatore, i nomi degli studenti partecipanti, il nome dell’istituto e il nome del team. Le iscrizioni verranno confermate via email fino a esaurimento dei posti disponibili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
hackathonAIIntelligenza artificiale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario