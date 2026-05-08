Giornale di Brescia
Abbonati
Da Vinci 4.0
Da Vinci 4.0

Dal pensiero all’oggetto: in palio a Da Vinci 4.0 c’è la stampa 3D

L’hackathon del 13 maggio durante il quale si sfideranno le classi delle scuole superiori bresciane premierà gli studenti con uno strumento tecnologico di ultima generazione
Giulia Camilla Bassi
In palio c'è una stampante 3d
In palio c'è una stampante 3d

Come ogni anno, a Da Vinci 4.0 l’innovazione non è solo un esercizio teorico: diventa una sfida concreta che prende forma nei progetti sviluppati durante l’hackathon. Quest’anno, nella fattispecie, a essere premiata sarà l’idea di utilizzo dell’intelligenza artificiale più interessante in ambito scolastico, capace di distinguersi per creatività, solidità e applicazione concreta. Un incontro tra sano spirito competitivo, tecnologia, pensiero progettuale e storytelling, che vedrà i ragazzi sfidarsi all’ultimo prompt.

Una stampante in 3D

In questo senso, il primo premio rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche un’opportunità per dare continuità al lavoro svolto. Il team vincitore, infatti, si aggiudicherà una stampante tridimensionale professionale di grandi dimensioni: la Form 4 di FormLabs, che sarà messa a disposizione da uno degli storici partner del progetto Da Vinci 4.0, Giustacchini Tech to Rent. Il premio va oltre il mero valore simbolico, perché offre ai ragazzi e alle ragazze uno strumento concreto per continuare a sviluppare le proprie idee, trasformandole in prototipi reali.

La stampa 3D rappresenta infatti un passaggio chiave tra progettazione digitale e oggetto fisico. Avere una stampante di questo genere a scuola permette di rendere più tangibili concetti complessi, favorendo un apprendimento attivo e basato sulla sperimentazione diretta.

Il premio

La Form 4, nello specifico, è uno strumento di tecnologia avanzata, progettata per garantire velocità e precisione: consente di realizzare la maggior parte delle stampe 3D in resina fotopolimerica in tempi rapidi, mantenendo un’elevata qualità e una resa comparabile a quella dei processi industriali di stampaggio a iniezione. Tutto questo permette di accorciare la distanza tra progettazione e realizzazione, rendendo la prototipazione più accessibile anche in ambito educativo.

Ecco perché il premio rispecchia pienamente lo spirito del Da Vinci 4.0: non solo competizione, ma possibilità concreta di sperimentare, evolvere e proiettare le idee verso il futuro. Un modo per accompagnare ragazzi e ragazze oltre la giornata dell’hackathon, offrendo loro strumenti reali con cui continuare a immaginare e a creare anche una volta che le luci del Csmt si spegneranno alla fine della giornata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Da Vinci 4.0Giustacchini Tech to rent
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...