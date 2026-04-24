Da Vinci 4.0, manca poco all’hackathon: la sfida all’ultimo prompt

Non solo teoria, ma un passaggio concreto verso la progettazione. Il percorso del progetto Da Vinci 4.0 entrerà nel vivo il prossimo 13 maggio con l’hackathon finale al Csmt Innovation Hub di via Branze a Brescia, una giornata intera in cui gli studenti e le studentesse saranno chiamati a trasformare idee e intuizioni in proposte strutturate sull’uso dell’Intelligenza artificiale nella scuola. Sarà di fatto il momento clou, pensato come una vera e propria maratona creativa, in cui tecnologia e immaginazione si incontrano.

L’hackathon sarà una sfida operativa, concentrata in poche ore, in cui il tempo diventa parte integrante del processo creativo. I ragazzi e le ragazze lavoreranno in team interdisciplinari, affiancati da facilitatori, attraversando tutte le fasi della progettazione fino alla definizione di un concept finale e della strategia di storytelling più efficace per raccontarlo. «Crediamo tantissimo nel laboratorio, perché è lo spazio dove la tecnologia incontra progetti, obiettivi, sogni e speranze. Da Vinci 4.0 fa proprio questo: connette una tecnologia del momento con un grande tema della società e trasforma le scuole in un grandissimo laboratorio di fantasia, di sperimentazione e di rielaborazione» racconta Matteo Villa, co-fondatore - insieme a Massimo Temporelli - di The FabLab, l’azienda di progettazione e sperimentazione digitale che organizza Da Vinci in collaborazione con il Giornale di Brescia.

Questo approccio si riflette anche nel modo di guardare all’Intelligenza artificiale. «È qualcosa di gigantesco», osserva Villa. «Un po’ come il mare: può dare la vita ma ha anche aspetti critici. Per questo è fondamentale conoscerla e mantenere apertura, curiosità e sperimentazione. Non possiamo prescindere dal confronto con una tecnologia così rivoluzionaria».

Matteo Villa di The FabLab - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La giornata

A raccontare come si svilupperà la giornata è anche Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifico. «L’hackathon sarà, come sempre, un caos», osserva sorridendo. «Una grande confusione, ma la confusione è tipica della creatività: un caos creativo è la primavera dell’innovazione».

Un’immagine che restituisce bene il clima della competizione, in cui le idee prendono forma attraverso il confronto vivace tra i ragazzi e le ragazze partecipanti. «Cercheremo di raccogliere le proposte migliori e farle convergere», spiega Temporelli, «con l’aspettativa di sentire qualcosa di nuovo». Non è un passaggio scontato. «Anche i giovani, per quanto tali, spesso arrivano con idee già vecchie, legate ai propri insegnanti e ai genitori. Dobbiamo lavorare sul concetto che non tutte le idee vecchie funzionano. Servono prospettive diverse. Sarà come imbottigliare un fuoco d’artificio. E poi, magari, queste proposte le porteremo alle istituzioni, ai ministri, agli assessori per dire “i ragazzi vorrebbero una scuola così, voi cosa ne dite?”. Non è affatto male».

Massimo Temporelli di The FabLab - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

I webinar e le iscrizioni

Nelle settimane che precedono l'hackathon, Da Vinci 4.0 ha inoltre accompagnato le scuole con due momenti di approfondimento pensati per arrivare alla giornata con gli strumenti giusti, senza però togliere nulla alla sorpresa. Lo scorso 15 aprile un primo webinar ha aperto una finestra sugli strumenti di Intelligenza artificiale generativa che gli studenti (ma non solo) hanno già a disposizione quotidianamente: dalla produzione di testi alle immagini, fino ai contenuti sonori e tridimensionali. Una mappa delle possibilità, per capire che strumenti esistono e cosa si potrebbe sviluppare con essi. Il 22 aprile è stato invece il turno dei metodi: come si innova in team? Come si individua un problema? Come si trasforma un'intuizione in un'idea sviluppabile?

Sono le stesse logiche di creatività che animeranno il lavoro del 13 maggio, a cui le scuole superiori possono ancora iscriversi inviando una mail a gdbdavinci@giornaledibrescia.it (ricevendo, qualora volessero, le registrazioni dei webinar), in una competizione all’ultimo prompt.