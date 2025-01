Con il webinar del 21 gennaio parte la sesta edizione di Da Vinci 4.0

Su il sipario. La sesta edizione di GdB Da Vinci 4.0 prenderà ufficialmente il via martedì prossimo, 21 gennaio, con il webinar di lancio del percorso, in programma dalle 10 alle 12. In collegamento via Zoom con le sette scuole iscritte quest’anno ci sarà il fisico e divulgatore Massimo Temporelli, che proporrà un approfondimento dedicato ai giovani sui temi dell’innovazione, con un focus sulle tematiche specifiche di questa edizione.

Nell’incontro verranno presentate ai ragazzi e ai professori le modalità di sviluppo del progetto, per essere pronti a partire subito con la creatività e la ricerca delle soluzioni alla sfida di quest’anno, cioè ripensare il consumo energetico.

La formula

Come annunciato, infatti, la sesta edizione di Da Vinci 4.0 cambia leggermente formula: l’incontro online di martedì sarà di fatto la versione digitale e «one shot» di quanto precedentemente avveniva classe per classe. Così tutte le nove squadre iscritte potranno fruire contemporaneamente della lezione del fisico e divulgatore scientifico, e avere sin da subito tutte le coordinate necessarie per partire al meglio.

Il successivo tour nelle scuole del team di The FabLab guidato da Matteo Villa sarà invece più «tecnico», con workshop in presenza, per supportare le squadre in modo più puntuale sul progetto che nel frattempo avranno elaborato. Massimo Temporelli e colleghi lavoreranno con loro alla fattibilità dell’idea, assistendoli dal punto di vista tecnologico e/o comunicativo, due degli aspetti che maggiormente incideranno nella valutazione finale del lavoro svolto. Sarà pertanto una consulenza mirata, anziché una lezione frontale, un momento di scambio per aiutare concretamente i ragazzi. Questa attività di tutoraggio ha quindi lo scopo di permettere agli studenti di lavorare in modo più agile e sicuro verso la realizzazione dei loro prototipi.

Le scuole

Presentiamo quindi le scuole protagoniste di questa sesta edizione del Da Vinci 4.0: sono tutti istituti che hanno già partecipato più di una volta al nostro progetto, e che quindi sanno cosa aspettarsi. Partiamo dai campioni in carica, gli studenti del liceo scientifico Luzzago di Brescia, che si sono aggiudicati il primo posto nella scorsa edizione, oltre a un secondo posto nella terza e una menzione al merito nella seconda: al team «M-Power», guidato dal professor Andrea Pasinetti, il compito di tenere alto l’onore e difendere il titolo in questa quinta partecipazione consecutiva.

Anche il liceo Guido Carli di Brescia torna in gara per la quinta volta, con una menzione speciale ottenuta nel 2022 nel suo palmarès, e schiera due squadre: i «Carli Guardians» e i «Green Alchemists Carli», coordinati dalla professoressa Valentina Perri. Tornano in sfida per il terzo anno di fila i ragazzi dell’istituto tecnico Tassara Ghislandi di Breno, che nella scorsa edizione hanno ottenuto una menzione speciale, riuniti nel team «Next Energy» e guidati dal professor Bruno Deleidi. Seconda partecipazione, invece, per l’istituto tecnico Giovanni Paolo II di Brescia, che ha celebrato l’esordio dello scorso anno con un terzo posto sul podio, e per il liceo delle scienze umane Marco Polo di Brescia.

Record e ritorni

Il record di partecipazioni lo detiene però l’istituto tecnico Cerebotani di Lonato, presente fin dalla prima edizione e per tre volte (consecutive) vincitore del primo premio: quest’anno si presenta con due squadre, gli «On premise» del professor Massimiliano Masetti e gli «Help» dei professori Giovanni Fusco e Salvatore Strano. Gradito ritorno, infine, per l’istituto tecnico Primo Levi di Lumezzane, vincitore della prima edizione, che dopo un anno di assenza schiera i «TecnoCat», coordinati dai professori Edoardo Calabrese e Maurizio Maritato. Che vinca il migliore.