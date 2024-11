Con Da Vinci 4.0 un nuovo futuro per il consumo energetico sostenibile

Innovare per migliorare il modo in cui utilizziamo l’energia. La sesta edizione di Da Vinci 4.0 s’inserisce nel solco della sostenibilità, un percorso virtuoso intrapreso negli ultimi anni dal progetto, creato dal Giornale di Brescia in collaborazione con The Fab Lab e Talent Garden e con il sostegno di numerose aziende del territorio.

Ridurre l’impatto ambientale dell’uomo sull’ambiente, risolvere uno dei problemi legati all’acqua e ripensare gli spazi pubblici sono state le sfide che nelle ultime tre edizioni hanno impegnato le giovani e brillanti menti degli studenti delle scuole superiori di Brescia e provincia. Quest’anno il focus, come si diceva, sarà invece sull’energia.

Consumi

Il modo in cui consumiamo è infatti un nodo fondamentale nel sistema planetario, come perimetro di sfida e campo di opportunità. Ridurre gli sprechi, ottimizzare le risorse e adottare pratiche più efficienti, oltre che necessità funzionali e di sostenibilità, rappresentano anche l’occasione per innovare e creare soluzioni che migliorino il nostro rapporto con l’energia. La sostenibilità energetica, inoltre, non è soltanto una questione tecnica, ma anche sociale: implica un cambiamento culturale verso un utilizzo più consapevole delle risorse, che può generare benefici per l’economia, l’ambiente e le generazioni future.

Un momento di Da Vinci 4.0 - © www.giornaledibrescia.it

Sono molti i campi in cui possiamo innovare per migliorare il modo in cui utilizziamo l’energia: ripensare alla dimensione dell’abitare e a come funzionano le nostre case, al tema della mobilità che si slancia verso l’elettrico, ai modi in cui produciamo l’elettricità e più in generale a tutte le attenzioni che possiamo avere, supportati dalla tecnologia, per ridurre le emissioni e tendere alla decarbonizzazione.

Non solo tecnologia

Questa è dunque la sfida per gli studenti che parteciperanno alla sesta edizione di Da Vinci 4.0: sviluppare un prototipo, un prodotto o un servizio hardware o software, con l’obiettivo di arricchire o ripensare il modo in cui consumiamo energia, in ottica di efficienza, benessere e sostenibilità. Duplice, come sempre, l’approccio: uno più tecnico e l’altro più artistico e di comunicazione, ma nulla vieta di fonderli insieme.

La prima opzione prevede di progettare e realizzare il prototipo di un dispositivo hardware e/o software tecnologicamente all’avanguardia (basato su uno dei principali trend tecnologici come per esempio IoT, AI, robotica, digital manufacturing) che generi innovazione e abbia un impatto concreto sulle sfide e le opportunità legate al consumo sostenibile dell’energia.

La seconda opzione prevede invece di prendere una tecnologia del mondo digitale e sfruttala in modi creativi e non convenzionali per realizzare un prodotto o un progetto che generi consapevolezza sul tema del consumo energetico sostenibile, utilizzando la tecnologia con un impatto a livello di comunicazione o artistico. L’obiettivo di Da Vinci 4.0 è sviluppare lo spirito d’iniziativa degli studenti, e promuovere la cultura di impresa. Attraverso il percorso di progettazione vengono infatti sviluppate competenze tecniche e organizzative, viene promosso il lavoro di squadra, la capacità di pianificazione e di comunicazione. Il tutto all’insegna della tecnologia.

Per partecipare

Le iscrizioni alla sesta edizione sono aperte fino al 6 dicembre: è sufficiente scrivere una mail a gdbdavinci@giornaledibrescia.it. Per ogni scuola (sono ammessi tutti gli indirizzi, dagli istituti professionali, ai tecnici ai licei) verranno accettate fino a 3 squadre composte da minimo 3 studenti coordinati da un professore. Le squadre possono, ma non devono necessariamente, rappresentare una classe. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.davinciquattropuntozero.it.